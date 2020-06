Joel Schumacher, director de películas como "Batman Forever" (1995) y "Batman & Robin" (1997) murió este lunes tras perder la batalla contra el cáncer que padecía desde hace más de un año.

El también diseñador de vestuario falleció en la ciudad de Nueva York a los 80 años.

Entre su filmografía se encuentran películas como: "St. Elmo's Fire y "The Lost Boys", dos películas de Batman de la década de 1990 y y más recientemente, dos episodios de 2013 de House of Cards

La primera película de Schumacher, "Batman Forever", protagonizada por Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman, recaudó más de 300 millones en todo el mundo.

La última película de Schumacher en la franquicia fue " Batman and Robin " de 1997, y en la cual aparecen George Clooney y Arnold Schwarzenegger, quien interpreta al villano de la cinta.

Schumacher recibió las riendas de la franquicia de "Batman" cuando Tim Burton salió de Warner Bros. ' Serie Crusader con capa después de dos películas de enorme éxito.

Schumacher también dirigió la adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber "El fantasma de la ópera", película que recibió tres premios Oscar.

Además dirigió el thriller de terror de 1990 "Flatliners", que trata sobre un grupo de estudiantes de medicina que experimentan con la vida y la muerte. La película estuvo protagonizada Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y William Baldwin.

En 2017 salió el remake de esta película. En esta nueva versión aparecen Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, y Kiefer Sutherland.

Entre otras de sus cintas más aclamadas del director se encuentra "Falling Down" (1993), protagonizada por Michael Douglas, que formó parte del Festival de Cine de Cannes.

Joel Schumacher también fue director de videos musicales

En su larga carrera cinematográfica, Schumacher dirigió algunos videos musicales, incluyendo el éxito de Seal, "Kiss from a Rose", de "Batman Forever"

Así como el video "The End Is the Beginning Is the End" de Smashing Pumpkins, que le valió a Schumacher la nominación a Mejor Director en los MTV Video Music Awards de 1997.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?