Muere la actriz Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, por neumonía

Este lunes 23 de marzo falleció a la edad de 89 años la actriz italiana Lucía Bosé, quien fuera madre del reconocido cantante de origen español Miguel Bosé, en la ciudad de Segovia , a unos 100 km al norte de Madrid.

De acuerdo con el diario El País la actriz murió a causa de una neumonía por la que se encontraba delicada de salud.

Miguel Bosé informó en su cuenta de Twitter el deceso de su madre.

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios" , escribió el artista.

La actriz italiana Lucía Bosé, conocida por sus papeles en películas de Antonioni, Buñuel y Fellini y madre de una saga de artistas, nació en Milán en 1931 y fue Miss Italia en 1947.

Foto: Internet

Con menos de 20 años actuó en "Crónica de un amor", de Michelangelo Antonioni, uno de los grandes maestros del neorrealismo italiano, con el que volvió a trabajar en "La señora sin camelias" (1953).

En el año 1955 marcó también un hito, con sus roles en "Muerte de un ciclista", dirigida por Juan Antonio Bardem, y en "Así es la aurora", de Luis Buñuel.

Aquel mismo año se casó con el torero español Luis Miguel Dominguín, con el que tuvo tres hijos: el cantante Miguel Bosé, la empresaria Lucía Bosé, y la actriz y diseñadora de moda Paola Dominguín.

Foto: Internet

Durante su matrimonio con el matador la actriz puso entre paréntesis su carrera, pero la retomó a partir de 1967, tras su mediatizado divorcio. La polémica separación de Dominguín, llevó a la actriz a sentirse sola, aislada en un país que no era el suyo y donde “todos” se pusieron de parte del torero.

Según El País, tiempo después del divorcio, Bosé declaró al diario italiano La Repubblica: “de la misma forma en la que tuve valentía para casarme con él, también la tuve para decirle 'vete'”.

Actuó así con directores españoles y también italianos, como Mauro Bolognini en "Metello" y Federico Fellini en "Satiricón".

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en Roma el pasado octubre, cuando presentó su biografía. “No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí”, dijo en la presentación del libro, titulado Lucía Bosé, una biografía y escrito por Roberto Liberatori.

Foto: Internet

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?