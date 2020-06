Pau Donés, vocalista de la banda española Jarabe de Palo, murió este martes a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon que padecía desde agosto de 2015. El intérprete de canciones como "La Flaca" y "Dos Días en la Vida" falleció tan solo días después da haber anunciado su regreso a la música y reaparecer en las redes sociales con publicaciones sobre su trabajo en el estudio y su día a día.

Fue en agosto de 2015 cuando Pau Donés fue diagnosticado con cáncer de colon y tan solo un mes después, el músico, compositor y cantante compartió esta información con sus seguidores en redes sociales, explicando que acababa de atravesar por una operación.

En cuanto Donés supo de su enfermedad, realizó publicaciones constantes en las que informaba a sus fans y seguidores de redes sociales cómo era su proceso de rehabilitación de cáncer. La primera publicación que hizo Pau Donés sobre el cáncer de colon que padecía fue en Instagram con una fotografía que acompañaba con un video de YouTube donde explicaba cuál era su situación.

Desde su diagnóstico de cáncer de colon, Donés trabajó por disipar algunos de los estigmas en torno al cáncer haciendo pública su enfermedad y hablando sobre su proceso de tratamiento en medios de comunicación y medios sociales, donde a menudo se expresaba con sentido del humor.

Lo hizo a pesar de las varias recaídas que sufrió. En una entrevista con Associated Press hace dos años, el cantautor señalaba que le interesaba más destacar la parte vital que le traía la enfermedad que la oscuridad que esta presentaba.

“Todos en nuestras vidas tenemos retos que afrontar. Estos retos se tienen que enfrentar con ilusión y con ganas”, señaló el músico durante una visita a la Ciudad de México.

“Yo al cáncer le dedico cinco minutos al día, el resto lo dedico a pensar en las oportunidades que me da la vida”, afirmó en aquella ocasión.

Las frases más emotivas de Pau Donés en su lucha contra el cáncer

El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente, por eso es importante estar atento", dijo Pau Donés en su primera publicación sobre la enfermedad misma que acompañó con un video de YouTube.

En una foto que compartió en julio de 2016 expresó: "después de casi un año que me diagnosticaron cáncer, seguimos ganando"

En febrero de 2017, Pau Donés estrenó la canción "Humo", su letra más dura que habla sobre su experiencia con la enfermedad:

Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo".

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?