Muere Steve Bing, padre del hijo de Elizabeth Hurley

Steve Bing, quien fue el productor de la película "El expreso polar" con Tom Hanks y fue esposo de la actriz Elizabeth Hurley, falleció a los 55 años, según información del portal TMZ.

El sitio dijo que Bing murió al caer del piso 27 de un condominio lujoso en Century City, Los Ángeles. Además de que un portavoz de la policía informó que un hombre de alrededor de 50 años murió justo en esa zona, sin precisar más detalles.

Se sabía que el productor sufría de depresión, por lo que aparentemente pudo haberse tratado de un suicidio aunque por el momento esta información no ha sido confirmada.

La reacción de Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje junto con varias fotografías de ellos juntos en el que dice sentirse devastada por esta terrible noticia.

Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable”. Elizabeth Hurley

En esta publicación la actriz también comentó que el año pasado habían tenido un acercamiento y que la última vez que hablaron fue en el cumpleaños de su hijo Damian.

Me entristece creer que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos por sus hermosos mensajes”. Elizabeth Hurley

Las palabras de su hijo Damian Hurley

Por su parte, su hijo Damian Hurley, agradeció el apoyo de todos sus amigos y familiares a través de su cuenta de Instagram y dijo sentirse extraño y confundido.

Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que se han comunicado después de las devastadoras noticias. Estoy tratando de responder a todos los que puedo, pero tengan en cuenta que siempre recordaré su amabilidad”. Damian Hurley

Bing tuvo dos hijos: Damian, cuya madre es Elizabeth Hurley y Kira, nacida de su relación con la tenista profesional Lisa Bonder.

La carrera de Steve Bing

Además de producir y financiar películas como la cinta de acción de Sylvester Stallone "El implacable" y el documental musical de Martin Scorsese "Shine a Light", Bing escribió la comedia de llamada "Kangaroo Jack” en 2003.

Fue muy reconocido por haber invertido más de 80 millones de dólares en el filme "El expreso polar", en donde la mitad del presupuesto fue en la decoración navideña.

Actualmente se encontraba filmando un documental sobre el pianista Jerry Lee Lewis.

Bing también fue un prominente promotor inmobiliario, filántropo y donante político. Fue un gran amigo y partidario del expresidente Bill Clinton, a quien le prestó su jet privado para una misión en 2009 a Corea del Norte para liberar a dos periodistas estadounidenses, por lo que también expresó sus condolencias a través de redes sociales.

Amaba mucho a Steve Bing. Tenía un gran corazón y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por las personas y las causas en las que creía. Lo extrañaré más a él y a su entusiasmo de lo que puedo decir, y espero que finalmente haya encontrado la paz”. Bill Clinton

Bing comentó varias veces que se sentía afortunado, ya que a los 18 años, heredó alrededor de 600 millones de dólares de su abuelo, el magnate inmobiliario Leo S. Bing.

