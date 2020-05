Murió Jimmy Cobb, ¿quién fue este legendario baterista de Miles Davis?

Este lunes se informó del fallecimiento de Jimmy Cobb, el legendario baterista que junto a Miles Davis crearon el disco más vendido en la historia del Jazz.

Jimmy Cobb murió a los 91 años, era el único sobreviviente del sexteto que grabó el mítico disco “Kind of Blue”.

Wilbur James Cobb mejor conocido en el mundo de la síncopa como Jimmy Cobb murió el domingo en su casa de Manhattan a causa de cáncer de pulmón, informó su esposa, Eleana Tee Cobb.

También el restaurante Keystone Korner Baltimore, uno de los últimos lugares donde tocó Cobb, fue uno de los primeros en confirmar la noticia en su perfil de Facebook.

Junto a la trompeta de Miles Davis, el saxofonista John Coltrane, el contrabajista Paul Chambers, el pianista Bill Evans y Julian Cannonball Adderley en el saxofón alto; Jimmy Cobb es recordado como uno de los creadores del disco más vendido de la historia del jazz y un auténtico hito de la cultura popular.

“Kind of Blue” vio la luz en el año de 1959, fue editado por Columbia y es un album que durante el paso de las décadas se convirtió en el disco más emblemático y duradero del jazz.

Músico autodidacta, Jimmy Cobb llegó a Nueva York en 1955 para buscarse un lugar que pronto encontró con Miles Davis que lo llevó a la grabación de “Kind of Blue”.

Cobb también participó en otros álbumes de Davis como “Sketches of Spain”, “Someday My Prince Will Come”, “Miles Davis at Carnegie Hall”, “Complete” o “Porgy and Bess”.

Además de hacer mancuerna con Davis también compartió estudio y escenario con músicos como John Coltrane, Cannonball Adderley, Wes Montgomery, Dizzy Gillespie, Dinah Washington y Pearl Bailey.

Cobb, que cobró algo menos de 70 dólares por la sesión de “Kind of Blue” y nunca recibió regalías, pasó por problemas económicos en la parte final de su vida. En enero de 2020, cuando cumplió 91 años, su hija inició una campaña de recaudación de fondos para pagarle los gastos médicos que no cubría el seguro.

