Murió Richard Herd, actor de “Seinfeld" y “Star Trek”

Richard Herd, el famoso actor que interpretó al Sr. Wilhelm en Seinfeld, murió a los 87 años de cáncer este martes, confirmó su esposa, la actriz Patricia Crowder Herd a The Hollywood Reporter.

El actor, que apareció en programas como "Star Trek" y en la pantalla grande en "Todos los hombres del presidente" de Alan J. Pakula, falleció en su casa de Los Ángeles, de acuerdo con el medio estadounidense.

Durante su carrera de cinco décadas dio vida a diversos personajes como el capitán Sheridan del drama de acción policial de ABC “T.J. Hooker”. También incursionó en la ciencia ficción con su papel Comandante Supremo John en la miniserie “V, Invasión Extraterrestre" de NBC de 1983 y en las tres entregas de “Star Trek: The Next Generation.

También participó en diferentes películas a lo largo de los años, entre ellas: "El Síndrome de China" (1979), "El campo de cebolla" (1979), "Aviones, trenes y automóviles" (1987) y "Medianoche en el jardín del bien y del mal". "(1997).

Incluso, Herd siempre se matuvo activo en la industria, a los 80 años, apareciendo en “Una navidad en New York” (2016) y en la película de terror “Get Out” del director Jordan Peele.

A Herd le sobreviven su esposa Patricia, sus hijos Erica, Alicia y Rick.

También era pintor y miembro fundador de la banda de música The Enterprise Blues Band, integrada por miembros del reparto de “Star Trek”.

