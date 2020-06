Los siete músicos rusos y mexicanos del ensamble Arco & Lira lo hicieron de nuevo, ahora rindiendo un homenaje a todo el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra la COVID-19, con uno de los temas clásicos de The Beatles, “Help!”.

En entrevista para Unotv.com, Petr Nevelitchkii, miembro de este ensamble habla sobre cómo sin salir de casa y de forma remota, estos siete músicos profesionales encontraron en el tema “Hep!”, la forma de reconocer la noble labor que ha desempeñado todo el personal sanitario desde que inició la pandemia en México.

La canción “Help” es una canción fuerte por el nombre de pidiendo “ayuda”, ayuda por toda la situación en la que estamos como la población a los doctores, pedimos ayuda y queremos que nos curen”.

Nevelitchkii dice que buscan “reconocer a los médicos, laboratoristas, enfermeras, choferes de ambulancia y todo el personal que atiende un hospital, para los choferes que manejan una ambulancia, porque son ellos los primeros que reciben el problema de frente y están en el gran peligro de enfermarse y de llevar a sus casas la enfermedad”.

“Help!” les permitió también hacer eco a su petición de ayuda para toda la población y poder salir adelante.

Pedimos ayuda con todo ese problema que se acabe, que se reactive la economía, que los músicos empecemos con trabajo, queremos al público de vuelta y queremos trabajar con ustedes, queremos salir adelante todos, y cada uno de nosotros por nosotros y por nuestras familias”. Petr Nevelitchkii, músico.

El músico asegura que es la necesidad de expresarse y transmitir sus sentimientos, lo que los impulsa a seguir creando formas de acercarse al público a pesar de la cuarentena por la COVID-19 y de que las salas de concierto y espacios públicos aún se encuentran cerrados.

Como artista no podemos estar encerrados en la casa sin hacer nada, necesitamos producir, no podemos estar quietos si no la depresión nos mata, la necesidad de expresarnos, la necesidad de transmitir nuestros sentimientos hacia el público eso es lo que nos mueve”. Petr Nevelitchkii, músico.

Foto: YouTube

El tema de The Beatles interpretado por el septeto de músicos rusos y mexicanos que conforman Arco & Lira, forma parte de su disco “Beatles entre cuerdas”, el cual contiene además de “Help!”, 14 melodías de la banda The Beatles con arreglos para dos violines, chelo, contrabajo, piano y batería, del compositor y arreglista Edgar Gutiérrez.

Somos una mezcla entre músicos rusos y mexicanos y la mayoría de los músicos mexicanos que trabajan con nosotros tienen escuela rusa y han tomado clases con maestros rusos, entonces nos entendemos perfectamente”. Petr Nevelitchkii, músico.

Por medio de la música y del icónico tema “Help” de The Beatles, Arco & Lira envían un mensaje pidiendo “ayuda”, porque creen que “en estos momentos todos la necesitamos”.

'Help!' es un grito del alma de ‘ayúdenos aquí estamos, no nos hemos rendido, estamos listos, queremos trabajar’”. Petr Nevelitchkii, músico.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?