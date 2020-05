En entrevista con Unotv.com, la actriz y cantante mexicana Ninel Conde respondió a las declaraciones que hace unos días hizo su expareja Giovanni Medina.

Conde expresó que su ex interpuso una demanda en contra de ella argumentando que había abandonado a su hijo Emmanuel por irse a trabajar, y que había la posibilidad de que contagiara al niño del nuevo coronavirus (COVID-19).

Él interpuso una denuncia en mi contra a base de mentiras, a base de falsedad de declaraciones que ya se están probando, en el que alega que yo abandoné a Emmanuel cuando me fui a trabajar y que yo posiblemente lo puedo contagiar del coronavirus."

Además, dijo que el documento con el que Giovanni se ampara para tener la supuesta custodia del menor y no dejarla ver a su hijo, fue conseguida de mala manera; lo acusó de tráfico de influencias, así como de abuso de autoridad.

Le dan un documento, un papel provisional de medidas provisionales, de que él ahora tiene la custodia del niño; él no tiene la custodia del niño. La custodia sólo la puede otorgar un juez de lo familiar y en este momento esos juzgados están cerrados por la contingencia".

"Es una cuestión de venganza"

La intérprete de "Bombón Asesino" agregó que dichas acciones son una cuestión de venganza, debido a que cuando aún estaban juntos, él la amenazaba diciendo que si se separaban, él se quedaría con el niño.

Yo estoy convencida que él está haciendo esto como venganza por que yo ya no quiero estar con él; él toda la vida me dijo que si yo no estaba con él, él se iba a quedar con el niño. Tengo muchas pruebas que también están siendo ingresadas como prueba de violencia, porque es una violencia el hecho de que quiera retenerme a la fuerza o si no me deja estar con el niño...".

Finalmente dirigió un mensaje a su expareja:

Deja de mentir, Giovanni; deja de dañar a tu hijo, deja de seguir escalando y pidiendo favores a nivel federal. Yo no tengo miedo ya, yo no voy a parar y si tengo que decir nombres y si tengo que decir cómo estás operando, lo voy a hacer. Yo no tengo miedo.

