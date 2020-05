Exclusiva: Ninel Conde busca presionar a FGJCDMX por custodia de hijo, dice expareja

En una entrevista exclusiva con Uno TV, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde, afirmó que la cantante busca presionar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la custodia de su hijo, al asegurar que éste no le permite ver al menor.

He sido yo el primer promotor de ese amor, de esa relación cercana. Yo le he enseñado a mi hijo a amar a su mamá. Yo estoy seguro que en el momento en que se vuelvan a ver él lo tomará con alegría. Ella únicamente le habló a nuestro hijo, y lo cual tengo absolutamente documentado, tres veces, tres veces se preocupó por hablarle por una videollamada”, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde.

Medina explicó también que la custodia de su hijo menor fue determinada por las autoridades y aseguró que en este caso actúan apegados a derecho.

Se ampliaron estas medidas que refieren que yo mantenga la atención y cuidados de mi hijo y además que se abstenga de hacer actos de intimidación y violencia. Se está haciendo todo conforme a derecho”, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde .

Ante los señalamientos que hace días hiciera Ninel Conde sobre supuestas amenazas de muerte de parte del padre de su hijo, Giovanni Medina, le pidió a la intérprete acudir a las autoridades.

Si ella tiene sustentado esto que acuda a las autoridades y que lo pruebe. Todos tenemos derecho a un buen nombre, a una reputación y sin pruebas no se puede seguir lastimando el buen nombre y la reputación de las personas”, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde.

Además, Medina afirmó que la imagen que Ninel Conde ha descrito de él ante los medios de comunicación dista mucho de la realidad y aseguró que la también actriz le ha pedido que tengan otro hijo.

En el mes de enero la mamá de mi hijo todavía me esta pidiendo embarazarnos, tener un segundo hijo. El monstruo que ha descrito con medios de comunicación yo no lo conozco, porque yo no soy esa persona. Yo soy esta persona a la que le está pidiendo volverse a embarazar, a la que le está pidiendo una familia estable”, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde.

Foto: Uno TV

En medio de la polémica y disputa iniciada entre Ninel Conde y Giovanni Medina, éste pide que cesen las acusaciones de las que ha sido objeto por parte de la artista, principalmente por el bien de su hijo menor.

Es muy delicado señalar a alguien de violencia nada más porque sí, nada más porque esté de moda. Lo que más me interesa es que haya paz, que haya acuerdos y que juntos podamos sacar ese proyecto que tenemos que se llama Emmanuel, pero civilizadamente”, Giovanni Medina, expareja sentimental de Ninel Conde.

