La pintura The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, de Vincent van Gogh, fue robada la madrugada de este lunes del Museo Singer Laren, de Países Bajos, la cual formaba parte de la exposición Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan.

Personal del museo ha hecho un llamado a la comunidad que vive en las cercanías y que cuente con cámaras de seguridad para revisar su material, "es posible que haya capturado imágenes de los posibles perpetradores".

En un comunicado, el director del museo, Jan Rudolph de Lorm, expresó conmoción, enojo y tristeza porque "una hermosa y conmovedora pintura de uno de nuestros mejores artistas ha sido retirada de la comunidad". La pieza fue prestada por el Museo Groninger para la muestra.

Manifestó que el arte está para ser compartido, disfrutarlo e inspirarse especialmente en momentos como los actuales, "el arte es de gran importancia para nuestra cultura". El museo expuso que ya se llevan a cabo las investigaciones, tanto forenses como tácticas, en coordinación en expertos de robo de arte internacional.

Puso a disposición un formulario y un número de teléfono en su sitio en internet en caso de dar con cualquier información que pueda dar a la captura de los autores materiales.

El valor de la obra no ha sido estimado hasta el momento. Aunque no se conoce el modus operandi, el equipo de seguridad manifestó que para tener acceso a la pintura los perpetradores debieron romper un cristal para ingresar al museo.

