Este fin de semana se llevará a cabo el mega concierto “One World: Together At Home” con un cartel com más de 100 estrellas internaciones y que tiene el objetivo de apoyar a los trabajadores de la salud y a la OMS en la lucha contra el coronavirus.

El concierto, que se transmitirá el próximo sábado el 18 de abril, es organizado por Global Citizen y cuenta con la curaduría de Lady Gaga. La lista de invitados incluye:

Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

Los organizadores aseguran que mientras la pandemia de coronavirus continúa forzando al aislamiento y distanciamiento social, “Global Citizen está usando el poder de la música y el activismo para unir a la gente en este concierto”.

El evento especial será transmitido en todo el mundo el sábado 18 de abril a partir de la 7:00 PM, hora de la Ciudad de México, y estará disponible a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime, entre otras plataformas.

El objetivo es honrar y apoyar a los trabajadores de la salud y el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este concierto será presentado por Jimmy Fallon de “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel de “Jimmy Kimmel Live” y Stephen Colbert de “The Late Show With Stephen Colbert”; los personajes de Plaza Sésamo también se sumarán.

“Agradecemos al sector privado que escuchó el pedido de acción del público y se unió para apoyar la respuesta global ante la COVID-19. Esta pandemia es demasiado grande para que los gobiernos la aborden solos." Global Citizen.

Asimismo, la ONG Global Citizen hace un llamado a las personas y filántropos a que se unan y apoyen las iniciativas de respuesta al COVID-19; y piden a los creadores de cambio, los inversores y los líderes de las fundaciones que apoyen los esfuerzos mundiales de salud invirtiendo en la construcción de sistemas de salud más fuertes y financiando el desarrollo de vacunas.

Lo que se genere por el concierto “One World: Together At Home” será destinados a recursos para los trabajadores de la salud en la primera línea, así como a organizaciones locales trabajando para proveer alimentos, refugio y atención médica a aquellas personas que lo necesitan durante esta pandemia.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?