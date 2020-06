Pablo Alborán confiesa que es homosexual a través de Instagram

Pablo Alborán reveló este miércoles a través de un video en su cuenta de Instagram que es homosexual.

Estoy aquí para contarles que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”. Pablo Alborán

Desde su estudio, el cantante confesó abiertamente sus preferencias sexuales en estos momentos complicados por los que está pasando el ser humano.

En muchas ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Desde el amor, me gustaría contarles algo muy personal”. Pablo Alborán

También dijo que él siempre ha estado en contra del racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia y cualquier otro tipo de odio.

Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”. Pablo Alborán

Respecto a sus preferencias sexuales, Alborán comentó que necesitaba ser un poco más feliz de lo que ya era y que seguramente muchas personas ya lo suponían.

En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado”. Pablo Alborán

El intérprete agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo y dijo que seguirá centrándose en su música y dando lo mejor de si mismo, ya que actualmente se encuentra preparando su quinto álbum discográfico.

Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va". Pablo Alborán

Algunos artistas que le mandaron mensajes de apoyo fueron Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Vanesa Martin.

