Pandora cumple 35 años de carrera y así los festejan

Pandora está de fiesta por sus 35 años de carrera ininterrumpida, logrando llevar su música casi todas partes del mundo, y aunque se dice fácil, ha sido una tarea titánica de esfuerzo y tenacidad. En entrevista para Unotv.com Mayte, Isabel y Fernanda nos platican sobre sus festejos.

Es admirable para nosotras mismas que llevemos 35 años, es algo que no te esperas, no estaba en nuestros planes y está precioso esto de cumplir 35 años, porque cuando no te lo esperas, la vida te sorprende y ahora llevo 35 años trabajando y 35 años con Isabel y Fernanda”. Mayte, cantante.

Pandora festejará estos 35 años de carrera y de llevar alegría a todos sus seguidores con lo que mejor saben hacer, su música.

Se está cocinando una historia para que las Pandoras no dejemos a nuestro público si festejar y que lo festejemos juntos, ya verás, se está cocinando algo muy bonito desde casa y si lo quiero decir para que la gente sepa que vamos hacer algo lindo y en dónde vamos a interactuar las Pandoras cada una desde su casa. Fernanda, cantante.

Sin duda en este tiempo no todo ha sido miel sobre hojuelas, por ello, Isabel nos cuenta sobre lo bueno y lo malo en la carrera de Pandora.

Lo bueno es seguir después de 35 años, que hemos pasado buenos momentos, malos momentos y creo que no podía ser de otra manera en una carrera de 35 años, pero que sigamos aquí creo que sería lo más bonito de todo”.

Y sobre lo malo, Isabel comentó que como parte de Pandora se ha tenido que enfrentar a los momentos amargos que también son parte de toda carrera musical.

Ha habido por supuesto momentos buenos, momento no tan buenos, momentos complicados, shows vacíos, hemos tenido de todo, shows con 26 personas, ha habido un poco de todo pero yo creo que esa es la gran magia que tiene esta carrera”. Isabel, cantante.

Isabel, también nos contó sobre lo que sus padres pensarían sobre sus 35 años de carrera.

Si ahorita bajarán nuestros papás sobre todo el papá de Fernanda y mi papá que estaban un poco reacios a que cantáramos y en ese entonces les dijimos ‘ay si tantito denos chance, 35 años después nos dirían ‘oigan qué pasó muchachas’”.

Y respecto a la contigencia sanitaria, aseguró que desea no regresar a lo mismo cuando termine el confinamiento, si no que haya cambios en todos los aspectos.

A mí no me gustaría que volviéramos a la normalidad, a mí me gustaría que volviéramos a un mundo diferente, a un mundo donde las cosas no sean igual, porque justo veníamos de algo que no estaba funcionando bien y por algo la vida nos manda esto”. Isabel, cantante.

Y como buenas mexicanas no pierden la oportunidad de bromear con la pandemia de la COVID-19.

Ya estamos festejando, les llamamos “Covid-festejos” y estamos planeando por ahí algo que saldrá pronto, es que todo es Covid ahora caray, por ejemplo el “Covid-cumpleaños, el “Covid-festejo”, la “Covid-comida”, la “Covid-reunión”, la “Covid-entrevista”. Fernanda, cantante.

