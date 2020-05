#PantallaUNO. The Man In The High Castle (serie)

The man in the High Castle, es una adaptación de un libro de Philip K. Dick y llevaba a los espectadores a una historia alternativa. En 4 temporadas cuenta lo que había sido Alemania al haber conseguido la bomba atómica antes que Estados Unidos y, por consiguiente, había ganado la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, el Reich y Japón se dividían Norteamérica