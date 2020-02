Para no olvidar: éstas son las 7 mejores frases en los Oscar 2020

El domingo 9 de febrero se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en Estados Unidos (EU), la edición 92 de los Premios Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS); a continuación, algunas de las frases que dejó uno de los eventos más esperados de Hollywood.

Kwak Sin-ae, productora de Parásitos, al recibir el premio a mejor película:

Estoy sin palabras. Nunca imaginamos que esto sucedería. Estamos tan felices" (a través de una traductora).

Bong Joon-ho, al recoger la estatuilla del Oscar por mejor película internacional por Parásitos.

La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser su primer destinatario con el nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo rumbo que simboliza este cambio" (a través de una traductora).

Joaquin Phoenix, quien ganó un Oscar a mejor actor por Joker:

Toda mi vida he sido un sinvergüenza. He sido egoísta, cruel a veces, difícil de trabajar (...) pero muchos de ustedes me han dado una segunda oportunidad".

Renée Zellweger, mejor actriz por Judy, sobre la leyenda de Hollywood Judy Garland:

Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted".

Brad Pitt, mejor actor de reparto por Había una vez... en Hollywood:

Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Estoy pensando que quizás Quentin (Tarantino) hace una película al respecto, al final los adultos hacen lo correcto".

Olivia Colman, mejor actriz en 2019 por La favorita:

Terminó siendo la mejor noche de la vida de mi esposo (...) De verdad dice eso, y tenemos tres hijos".

Roger Deakins, mejor fotografía por 1917:

Soy un muy buen cocinero, en realidad"

