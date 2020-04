Pau Donés de Jarabe de palo reaparece con la canción “Vuelvo”

Después de retirarse de la música a principios de 2019, Pau Donés, conocido por ser el vocalista del grupo español Jarabe de Palo, reapareció durante la cuarentena en medio de la pandemia por COVID-19 para cantar “Vuelvo”, un tema que habla de su ausencia en la escena y de sus ganas de regresar.

En medio de la pandemia generada por el coronavirus, el cantante de 53 años compartió un vídeo en el que aparece desde el balcón de su casa, sentado y con guitarra en mano para iniciar su interpretación: “Me fui lejos buscando felicidad, empecé un viaje sin ir a ninguna parte. Cambié canciones por amor y libertad, mientras pensaba en volver a ser cantante”.

[Así enfrenta el cáncer el vocalista de Jarabe de Palo]

El músico, quien fue diagnosticado con cáncer de colon en 2015, expresa en esta nueva letra que vuelve a hacer lo que siempre ha querido hacer.

Vuelvo hoy para quien quiera escucharme, vuelvo hoy mientras el cuerpo aguante, vuelvo hoy por mi gente, vuelvo y aquí pienso quedarme para siempre. Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto”. Pau Donés.

En enero de 2019, el español se despidió de sus fans con un mensaje en el que dijo “adiós... pero hasta luego”, dejando abierta la posibilidad de un regreso, aunque en ese momento sin saber ni cuándo ni de qué forma, por lo que sorprendió a sus seguidores con el vídeo casero publicado en el canal de YouTube del grupo Jarabe de Palo.

[Así fue el último concierto de Jarabe de palo en México]

Pau Donés y su lucha contra el cáncer

Tras más de 20 años de carrera con la banda Jarabe de Palo, banda de rock surgida en 1966 con la que logró éxitos como “La flaca”, “Depende”, “El lado oscuro”, entre otros, el cantante se retiró de la música.

En 2015, el propio cantante dio a conocer que se encontraba luchando contra el cáncer de colon mismo que logró superar meses después, se le extirparon 13 tumores, de siete centímetros y doce más pequeños en el hígado.

Dos años después, Pau Donés declaró que el cáncer había regresado a su vida y ahora enfrentaba un nuevo tumor en el peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen.

[Pau Donés hace cruda confesión sobre su esperanza de vida]

El día que Pau Donés dejó la música

Poco después, en enero de 2019, Donés anunció que interrumpía sus más de 20 años de carrera para "hacer otras cositas" y, desde entonces, desapareció de la vida pública y de las redes sociales, donde solía mostrarse muy activo.

Antes de esta despedida, el artista sacó disco, “Jarabe Filarmónico” y realizó una intensa gira con y organizó un concierto solidario “Jarabe contra el cáncer”, con artistas invitados como Luz Casal, Rosana, Manolo García o Antonio Orozco, entre otros.

Después desapareció de la vida pública, sólo interrumpió el paro en diciembre pasado para hacer dos conciertos benéficos en Barcelona con los que recaudó 250 mil euros para el servicio de oncología de un hospital de la ciudad.

[La FDA prohíbe la ranitidina, por ser un probable carcinógeno]

Donés declaró “no lo dejo por el cáncer, pero sí que es verdad que la enfermedad me devolvió un tipo de vida que tenía olvidado. Me mandó a casa, a mi vida cotidiana en un pueblo pequeño, a volver a disfrutar de cosas que había olvidado completamente, pero me hacen muy feliz”

El cantante se mudó a California para vivir con su hija y practicar el surf, “yo he hecho de medio padre durante la infancia de mi hija, en el sentido de que teníamos mucha calidad cuando estábamos juntos pero muy poca cantidad”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?