Pau Donés, su vida contada a través de sus canciones

El músico español Pau Donés murió este 9 de junio a los 53 años a consecuencia del cáncer que padecía desde 2015, confirmó este martes su banda Jarabe de Palo a través de su cuenta de instagram, el músico deja como legado su vida misma la cual contó mediante sus canciones.

Después de retirarse de la música a principios de 2019, Pau Donés, conocido por ser el vocalista del grupo español Jarabe de Palo, reapareció en abril durante la cuarentena en medio de la pandemia por COVID-19 para cantar “Vuelvo”, un tema que habla de su ausencia en la escena y de sus ganas de regresar lo que terminó en convertirse en su último disco.

“Tragas o Escupes”

El cantante padecía cáncer de colón desde 2015 y tras una larga lucha que lo llevó a retirarse de los escenarios, Pau Donés murió dejando un gran legado musical, incluso hace dos semanas lanzó el disco “Tragas o Escupes”.

Todo me parece bien, me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer, no tengo líos

Solo tiempo que perder y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien, deliciosamente bien.” “Misteriosamente hoy”.

En este disco rinde tributo a México, a la vida, a su familia, a sus amigos, a su gran amor de la vida que fue su hija Sara; en el disco “Tragas o Escupes” incluyó el track “Misteriosamente hoy” tema que podría parecer un noble despedida al decir que ya no tiene más pendientes.

El último video que dejó Jarabe de Palo fue publicado hace dos semanas, “Eso que tu me das”, una canción en la que el músico agradecía a todos aquellos los que le apoyaron durante su lucha contra el cáncer, “es la manera que tengo de agradecer la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", dijo Pau Donés, además el video esta lleno de tributos a México.

“Humo”

En 2017, Pau Donés junto a Jarabe de Palo lanzó un disco recopilatorio acompañado de un libro, ambos titulados “50 palos”, que incluía el tema inédito llamado “Humo” quizá su canción con la letra más dura, una clara referencia al terrible momento que vivía debido al cáncer.

Ahora que ya no me creo

Que la vida será un sueño

Ahora que solo el ahora

Es lo único que tengo

Ahora que solo me queda esperar

A que llegue la hora

Ahora que cada suspiro

Es un soplo de vida robada a la muerte.” “Humo”

Cuando Pau Donés presentó la canción dijo “toda la vida escribiendo canciones de amor y ninguna precisamente a uno de mis grandes amores: la vida. No tenía un día especialmente bueno, más bien todo lo contrario. Me desperté y la eché de menos”.

Sus palabras ahora recobran más significado que nunca después que el cantante perdió la lucha contra el cáncer y ese gran amor al que llamaba vida decidió abandonarlo.

“Hoy no soy yo”

En 2014, Pau Donés lanzó con Jarabe de Palo el tema “Hoy no soy yo”, una canción premonitoria al cáncer que estaba a punto de llegar a su vida.

Hoy no se muy bien quien soy

Hoy no encuentro la manera

Hoy no se a donde voy

Hoy no soy el que quisieras.” “Hoy no soy yo”

Los éxitos de Jarabe de palo

Más allá de esas canciones que marcaron el final de la vida de Pau Donés, no se podría explicar las décadas de los 90 y 2000 sin música de Jarabe de Palo, una agrupación que por 20 años colocó canción tras canción en la listas de éxitos.

“La Flaca”

“El lado oscuro”

“Bonito”

“Dos días en la vida”

“Grita”

“Depende”

“Agua”

