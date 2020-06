Paul McCartney es un cantautor que nació el 18 de junio en Liverpool, Inglaterra, y este jueves cumple 78 años; junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr formó parte de The Beatles, una de las bandas de rock más influyentes de toda la historia de la música. A continuación, Unotv.com te presenta cinco datos que tal vez no conocías de esta estrella de los escenarios.

Mariachi suena

Durante el concierto que ofreció el inglés en mayo de 2012, Paul McCartney interpretó la canción "Ob La Di Ob La Da” acompañado por el Mariachi Gama 1000 que enloqueció a más de 90 mil asistentes en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México; para ese concierto, fanáticos abarrotaron esa zona desde noches antes para asegurarse un lugar en la explanada, a fin de poder observar a este ex-Beatles.

Foto: Cuartoscuro.

Dicen por ahí...

The Beatles no fue una banda exenta de leyendas y controversias: alrededor de Paul McCartney gira el misterio de que el artista real fue suplantado por el actual, al que ahora conocemos. Un accidente vehicular habría sido la causa de su supuesta muerte. Los fans comentan que terminó decapitado la madrugada del 9 de noviembre de 1966, pero este cantante incluso ha bromeado con el tema, sin asegurar nada.

Un hombre que vale oro

El manuscrito del clásico de The Beatles, "Hey Jude", de Paul McCartney, usada durante la grabación en 1968, fue vendida por 910 mil dólares en abril de 2020 durante una subasta en línea realizada por el 50 aniversario de la separación de la legendaria banda británica. El documento se vendió por cinco veces más de lo estimado en la casa de subastas Julien's Auctions, con sede en Los Ángeles, California.

Anuncio oficial

Destrozaron millones de corazones cuando se separaron a principios de 1970, pero medio siglo después The Beatles conservan intacta su popularidad y siguen reinando en el mundo de la música pop. El 10 de abril de aquel año, día no oficial de la ruptura, Paul McCartney anunció indirectamente que los "Fab Four" no grabarían juntos de nuevo. Sin embargo, 50 años más tarde, siguen omnipresentes entre los melómanos.

Recuerdo grupal

En mayo de 2017, imágenes caseras de The Beatles tomadas en el set de filmación de la película Help! en 1965 salieron a la venta 50 años después de quedar guardadas. La grabación del actor australiano Leo McKern, que hizo de villano y protagonizó la película junto a miembros de la banda, muestra al grupo en momentos espontáneos del detrás de escena en el set.

La filmación incluye escenas que muestran a la banda tirándose por un tobogán, haciendo bromas mientras tocan instrumentos, además de momentos más privados, como uno en que se ve a Paul McCartney fumando un cigarrillo y tomando fotografías. La banda aparece en casi 10 minutos de la cinta, que está en el casete original de ocho milímetros en que fue grabada, titulada como “escenas de nieve”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?