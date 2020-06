Paul McCartney está en pleno festejo de cumpleaños. Quien formó parte de la exitosa banda los Beatles cumple 78 años de vida; sin embargo, hay una teoría que apunta que el exintegrante del cuarteto de Liverpool murió hace unos años.

¿Qué dice la teoría de la muerte de Paul McCartney?

Un accidente vehicular habría sido la causa de la supuesta muerte de Paul McCartney, quien, supuestamente, habría terminado decapitado la madrugada del 9 de noviembre de 1966.

Esta teoría sobre la muerte de Paul McCartney surgió el 12 de octubre de 1969, tres años después del supuesto fallecimiento, tras la llamada al programa de radio de Russ Gibb, en la que un radioescucha sentenciaba: “Paul está muerto”.

El radioescucha que afirmaba que Paul McCartney estaba muerto tendría pruebas: pidió que se pusiera Revolution 9 al revés, y en la parte en donde John repite “number nine” dice, según el relato del radioescucha, “me on, dead man” (“Enciéndeme, hombre muerto”).

Tras la llamada y con las supuestas pruebas, días después el Michigan Daily, un diario universitario, publicó: “La muerte de McCartney: Nueva evidencia sale a la luz”.

El diario señalaba que Paul McCartney habría salido enojado del estudio de grabación aquella madrugada. En el trayecto ofreció dar un aventón a una joven quien, al darse cuenta que se trata del cantante, se abalanzó sobre él emocionada.

Ese momento de euforia de la fanática habría causado que Paul McCartney perdiera el control de su coche y terminaran decapitado debajo de un camión.

¿Cómo siguió el cuarteto sin alteraciones tras la supuesta muerte?

Luego del supuesto accidente en el que habría muerto el músico, el entonces manager de la banda y los otros integrantes del grupo "decidieron buscar un doble de McCartney".

Para ello, lanzaron un concurso para encontrar al doble de Paul McCartney y encontraron a William Campbell, quien, por su parecido físico y vocal, se convertiría en parte del cuarteto de Liverpool.

La teoría sobre la supuesta muerte de Paul McCartney tomaba fuerza a finales de los 60, justo cuando el famoso cuarteto de Liverpool llegaba a su término.

Lo cierto es que muchas teorías surgieron respecto a la banda que se consagrara por éxitos como “Here comes the sun”, “Ob-la-di, ob-la-da” o “Lucy in the sky with diamonds”.

