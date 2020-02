Dos ratones pelean en metro de Londres: esta foto ganó famoso premio

La instantánea del fotógrafo Sam Rowley que muestra la disputa de dos pequeños ratones que pelean por un trozo de comida en el metro de Londres ganó el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año LUMIX People's Choice.

La fotografía fue posible gracias a la persistencia del Sam para lograr la espectacular imagen de dos pequeños ratones en disputa. Sam Rowley estaba tan fascinado con los roedores subterráneos del metro que pasó una semana tratando de fotografiarlos.

Una noche, tras varios intentos fallidos, captó la imagen de dos de estos animalitos peleándose por un trozo de comida que un pasajero dejó caer.

"Estos ratones del metro, por ejemplo, nacen y pasan el resto de sus vidas sin jamás ver el Sol o sentir el césped. A cierto nivel, es una situación desesperada el escabullirse entre los lúgubres pasajeros durante unos meses, tal vez uno o dos años, antes de morir”, dijo.

Para seleccionar la mejor fotografía de la categoría Vida Silvestre el concurso, conocido en inglés como WPY (Wildlife Photographer of the Year), los organizadores pidieron a sus seguidores calificar algunas de las instantáneas que no alcanzaron a ganar los principales premios otorgados en octubre pasado.

Aquí la fotografía en cuestión:

La fotografía de Sam, titulada “Station Squabble” (“Riña en la estación”, en español), fue seleccionada por alrededor de 28 mil seguidores como la mejor instantánea del concurso, informó la cadena BBC.

Postrado en el suelo, Sam Rowley logró el ángulo bajo perfecto:

“Usualmente tomo una serie de fotos y tuve suerte con esta toma pero, por otro lado, había pasado cinco días tendido en el andén, así que probablemente iba a suceder en algún momento”, explicó

Actualmente, el fotógrafo londinense trabaja en la ciudad de Bristol al oeste de Inglaterra para el equipo de documentales de historia natural de la BBC.

