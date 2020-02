"Pero si le ponen la canción…": inventan versión feminista de Tusa

La popular canción “Tusa”, que consagraron en éxito Karol G y Nicki Minaj, fue retomado por el colectivo EnRedadas Nicaragua. que hizo una versión muy feminista.

A través de un video, que ha comenzado a popularizarse en diversas redes sociales, se puede escuchar algunas modificaciones a la letra original, cuyo ritmo la ha llevado a posicionarse en el gusto del público.

Varias fueron las modificaciones que este colectivo le hizo a la canción lanzada en el marco de una campaña denominada “No eres tú, es tu violencia”, entre ellas, encontramos las siguientes:

“Pero si le ponen la canción, le da una emoción total

Bailando se comienza a curar

Pero él la sigue acosando se ve que la quiere manipular

Finge que no la va a controlar”

La versión original de Karol G y la rapera Nicki Minaj dice:

“Pero si le ponen la canción

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón

¿Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar?”

Otra de las aportaciones de esta versión de "Tusa" feminista es la parte interpretada por Nicki Minaj. La nueva versión dice:

“Me pido perdón por no haberme valorado lo suficiente. Sé qué no le debo explicaciones a la gente. Soporte dolor y traiciones porque me enseñaron que eso era amor, pero entiendo que no tengo ninguna obligación”, versión feminista de Tusa.

Y continúa:

“Sé que soy fuerte, valiente, y que puedo estar sin vos. Porque me amo, me respeto y ya no tengo miedo ahora hago lo que quiero. Reconozco el amor verdadero. Me cuido a mí y a los que quiero. No más toxico amor con ataduras. Tengo claro que no es mi culpa, ahora estoy aquí y sé que no estamos solas”.

Además, para la interpretación se mezcló también música de marimba.

Hasta el momento, la grabación de la versión feminista de "Tusa" tiene más de 22 mil reproducciones e infinidad de comentarios positivos de usuarias quienes celebraron esta versión de la popular canción.

