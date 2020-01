Pianista ofrece recital a 60 metros de altura en Alemania

¡Ver para creer!, un músico de origen suizo Alain Roche sorprendió a propios y extraños este viernes al ofrecer un recital de piano a 60 metros de altura en la ciudad de Múnich, Alemania.

Alain Roche presentó, ante la mira atónita de los espectadores, una de sus piezas más representativas “Piano Vertical”, pieza que requiere de la ayuda de una grúa para poder llevarse a cabo.

Este inusual espectáculo ocurrió en medio de la construcción de una nueva sala de conciertos en Múnich.

Alain Roche ha realizado este espectáculo en diversas partes de Europa desde 2013. Foto: Reuters

Una de las particularidades de este espectáculo es que el músico aprovecha la presencia de la llamada “hora azul”, que se refiere al periodo del crepúsculo; es decir, cuando inicia la luz del día y concluye la oscuridad de la noche. Este tiempo se considera especial debido a la calidad de la luz en esta hora del día.

Para mí, la hora azul es crucial para este proyecto, porque es importante llevar a las personas en una situación en la que uno cambia de oscuro a claro. Y la hora azul de la mañana tiene algo mágico porque es energizante y renovador. Cada día hay horas azules y son diferentes cada día, suceden todos los días en un momento diferente y dan diferentes impresiones. Sentí ganas de ofrecer esto a la audiencia”, Alain Roche.

Durante las imágenes se puede observar al músico ejecutar esta pieza ante la mirada atónita de los espectadores.

Las imágenes muestran al músico ejecutar esta pieza ante la mirada atónita de los espectadores. Foto: Reuters

Alain Roche ha realizado este espectáculo en diversas partes de Europa desde 2013. En esta ocasión, “Piano Vertical” forma parte del programa del Festival Out of the Box que se realizada en esta ciudad de Alemania.

¿Por qué lo hicimos aquí? Porque es un símbolo muy alegórico ya que estamos en el sitio de construcción de la casa de conciertos en Munich. Por lo tanto, fue el primer concierto de la futura casa de conciertos. Para mí, fue muy importante generar notas, que espero, resuenen en las paredes de la futura casa de conciertos más adelante", Alain Roche.

Este espectáculo ocurrió en medio de la construcción de una nueva sala de conciertos en Múnich. Foto: Reuters

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?