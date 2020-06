Poncho de Nigirs y Marcela Mistral revelan triste noticia de su embarazo

Alfonso de Nigris, mejor conocido como “Poncho de Nigris” y su esposa Marcela Mistral aclararon la situación de su embarazo al confirmar que se trataba de un embarazo ectópico.

A través de un video publicado en Instagram, ambos dieron la noticia donde aclararon la situación para que sus seguidores no se dejaran llevar por rumores.

Hay algunas especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de nosotros y lo cual es cierto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal, no tan común de un embarazo atípico, lo cual me va a someter a una operación de emergencia y pues, como sabemos que pueden filtrarse, gente puede enterarse y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento", dijo Marcela Mistral, quien es madre de dos hijos.

Poncho de Nigris confesó que estaba muy emocionado ante la llegada de un nuevo integrante a la familia y le afectó mucho, pues finalmente no fue así.

Sí está embarazada pero no es un embarazo normal, fuimos a checar a Marcela y nos dijeron que no había nada y ya, nos pusimos tristes, normal yo tenía la ilusión, el Día del Padre, estaba bien contento", afirmó De Nigris.

Marcela enfatizó que es "un embarazo ectópico, la gente que lo ha vivido sabe, los médicos sabe, es algo que sucede normalmente".

¿Qué es un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.

De acuerdo con especialistas, los embarazos ectópicos son poco frecuentes: se producen en alrededor de 2 de cada 100 embarazos. Pero, si no se tratan, son muy riesgosos.

Las trompas de Falopio se pueden romper si se estiran mucho por el crecimiento del embarazo; esto, a veces, recibe el nombre de “embarazo ectópico con ruptura”. Esto puede provocar una hemorragia interna, infección y, en algunos casos, causar la muerte.

