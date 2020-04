El mundialmente famoso DJ, David Guetta, ofreció este sábado un magno concierto desde el área de Brickell, en el centro de Miami, Estados Unidos, presentación que fue transmitida a través de sus redes sociales, con el fin de brindar entretenimiento a sus seguidores, ante la pandemia global del coronavirus COVID-19; además, de servir como motivante para los residentes de los edificios cercanos.

Fans disfrutaron a través de las redes sociales

El público del artista de 52 años se conectó varios minutos antes, desde diferentes partes del mundo, en espera del espectáculo en línea, que finalmente dio inicio con el tema Titanium, para dar paso a Make It To Heaven.

Los residentes disfrutaron desde sus balcones

Por su parte, los vecinos de los inmuebles comenzaron a rodear la azotea desde donde el francés dio su show; ahí, presenciaron su música en vivo desde sus respectivos balcones.

Concierto con causa

David Guetta también realizó dicho concierto con el propósito de invitar a sus seguidores a donar dinero para apoyar a quien lo necesite, ante la pandemia global del coronavirus COVID-19:

“Tú y yo nos necesitamos en este momento, hoy estamos todos juntos. Las donaciones se llevarán directamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a los necesitados en tiempos difíciles. Estamos en casa pero estamos todos juntos hoy.” David Guetta, DJ .

El artista tocó temas como Superstar DJ, de Jack Black; When Love Takes Over, Lose Control, de Seska y cerró el bloque con Love Don’t Let Me Go.

“África, India, Argentina, Francia, no importa de dónde seas, hoy estamos juntos en esto. Vayan a sus cuentas y envíen algo de dinero, ahora.” David Guetta, DJ .

El DJ francés continuó deleitando al público con Play Hard, 2u y Love Is Gone, además de mezclas en las que incluyó canciones como Ride It, de Regard y The Leaving Sun, de Marco Bertek.

