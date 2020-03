Coronavirus: estos famosos dieron positivo a COVID-19

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo), de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo tanto, al principio es difícil distinguir los síntomas del coronavirus (COVID-19); sin embargo, estos famosos ya se realizaron las pruebas correspondientes y dieron positivo.

Éstos son los artistas que, hasta el momento, han sido confirmados con coronavirus (COVID-19)

Tom Hanks y Rita Wilson

Mediante sus redes sociales, el actor Tom Hanks anunció que él y su esposa Rita Wilson contrajeron coronavirus.

El actor reveló que presentaron varios síntomas tras permanecer en Australia, como cansancio, dolores en el cuerpo, escalofríos y fiebre. Por esta razón decidieron hacerse los exámenes de COVID-19 y dieron positivo.

Para hacer las cosas bien, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y dimos positivo”.

La pareja seguirá los protocolos que les marquen las autoridades de Salud, que incluyen observación y aislamiento.

Rudy Gobert

El basquetbolista Rudy Gobert fue el “paciente cero” en este deporte al dar positivo en la prueba de coronavirus. El contagio del deportista desencadenó la suspensión de los partidos, ya que sus compañeros estuvieron expuestos al contagio.

Por esta razón, ofreció una disculpa a través de sus redes sociales, ya que en ese momento no sabía que estaba infectado y puso en riesgo a sus compañeros.

Me gustaría disculparme públicamente con la gente que pude poner en riesgo. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui poco precavido y no es excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todos se tomen esto seriamente".

Los miembros del equipo fueron evaluados y uno de sus compañeros, llamado Donovan Mitchell, también dio positivo al COVID-19.

Timo Hübers

El defensa Timo Hübers, del Hannover 96 de la segunda división del fútbol alemán, dio positivo a la prueba del coronavirus.

El jugador está ahora en cuarentena en su propio domicilio y sus compañeros han sido sometidos al test de coronavirus como medida preventiva.

Mikel Arteta

El Arsenal dio a conocer que su director técnico Mikel Arteta dio positivo en la prueba de coronavirus, por lo que todas las personas que han estado en contacto con él, incluyendo los jugadores, permanecerán en aislamiento.

Con esta noticia, el próximo partido del Arsenal quedará suspendido.

Trey Thompkins

El basquetbolista estadounidense del Real Madrid, Trey Thompkins, confirmó a través de sus redes sociales que se contagió de coronavirus.

Gracias a cada uno de los que me ha enviado su cariño o se ha interesado por mí. Me encuentro genial y sólo esperando a que pase el virus en este momento".

Tras conocerse el caso de coronavirus en la plantilla de este equipo, se decidió que todos los integrantes deberán estar en cuarentena.

Ana Pastor Julián

La expresidenta del Congreso español, Ana Pastor, dio positivo a las pruebas de coronavirus; sin embargo, a través de redes sociales contó que se encuentra estable.

Pastor comentó que espera tener pronto sus dos pruebas negativas, lo que significaría que ya se curó.

Hasta ahora, hay más de 129 mil personas infectadas de coronavirus en el mundo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?