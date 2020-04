El actor Matthew McConaughey compartió un video con sus fanáticos, para enseñarles cómo hacer máscaras faciales con pañuelos ante la presencia del nuevo coronavirus.

El actor ganador del Óscar aparece como un caza recompensas llamado “Bobby Bandito” y muestra cómo busca al villano de todo el mundo: el COVID-19.

Ya es hora de que atrapemos a este asesino, porque tenemos más vida para hacer”, dice el actor en la grabación.

McConaughey demuestra que con un pañuelo, un filtro de café y un par de ligas se pueden hacer máscaras faciales.

Modo de creación

Se coloca el pañuelo en una superficie, se enrollan ambas esquinas

Después se coloca el filtro de café en la parte superior

Posteriormente se meten las ligas en cada esquina del pañuelo

Finalmente, se cruzan entre sí para hacer la forma de un cubrebocas

"Ahora recuerde, quédese en casa. Pero si tiene que irse, átese así", agregó, instando a todos a trabajar juntos para derrotar al coronavirus "Bobby B-style".

Esta no es la primera vez que McConaughey recurre a las redes sociales para ayudar a los fanáticos, a mediados de marzo publicó un video en Twitter alentando a las personas a cuidarse mutuamente, diciendo que esperaba que la crisis ayudara a unir a la sociedad.

¿Quién es Matthew McConaughey?

Es ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un SAG. Conocido por su participación en películas como Dazed and Confused (1993), A Time to Kill (1996), Contact (1997), Frailty (2001), We Are Marshall (2006), Killer Joe (2011), The Lincoln Lawyer (2011), Bernie (2012), Mud (2012), The Wolf of Wall Street (2013), Dallas Buyers Club (2013), Interstellar (2014) y Free State of Jones (2016).

De los papeles televisivos que ha desempeñado, es especialmente reconocido por su interpretación de Rustin Rust Cohle, un detective de la Policía Estatal de Luisiana en la aclamada serie True Detective, de HBO.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?