Miles de personas en todo el mundo se encuentran en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, esto no es motivo para que las personas no se arreglen dentro de sus casas.

En Instagram varias famosas han estado compartiendo fotografías en donde lucen vestidos de gala mientras hacen labores domésticas como parte de sus outfits de la cuarentena.

Jessica Wang, quien es una influyente bloguera de moda, ha sacado algunos vestidos deslumbrantes mientras se encuentra realizando tareas domésticas o cuidando a sus hijas.

La celebridad Kourtney Kardashian también ha comenzado a utilizar vestidos elegantes mientras se encuentra en su casa.

En una de sus publicaciones sale posando con un vestido verde Roberto Cavalli con recortes laterales que enloqueció a sus seguidores.

Por su parte, la actriz Brooke Shields también apoyó esta iniciativa y publicó una fotografía donde luce un vestido de marfil con inspiración griega y unos aretes llamativos.

Otras cuentas con looks llamativos para la cuarentena

En Instagram también existen cuentas donde las personas pueden tomar algunas ideas para armar sus outfits en cuarentena, tal es el caso de @WFHFits, una popular cuenta que selecciona y publica los mejores looks para trabajar desde casa.

Actualmente cuenta con más de 22 mil seguidores.

@Say Yes To The WFH Dress es una cuenta creada por Lucy Rogers, una mujer de 32 años que trabaja en marketing digital y que decidió compartir los outfits que está utilizando a diario.

Hice la cuenta de Instagram para hacer sonreír a mis amigos y familiares. He recibido muchos mensajes de personas que dicen que les encanta la idea o que se unen y se involucran". Lucy Rogers

En poco tiempo esta cuenta ha logrado juntar a más de mil seguidores.

Coronavirus en el mundo

En el mundo hay más de un millón de infectados por coronavirus y han muerto más de 100 mil personas.

