Los principales festivales de cine del mundo se unieron a YouTube en conjunto con Tribeca Enterprises para presentar “We Are One: A Global Film Festival” un evento cinematográfico que se llevará a cabo del 29 de mayo al 7 de junio y que ayudará a recaudar fondos para combatir el coronavirus.

Tribeca se complace en anunciar que nos hemos unido a #WeAreOne: A Global Film Festival! A partir del 29 de mayo, el festival digital de 10 días en @Youtube cuenta con programación gratuita de los artistas, narradores y curadores más talentosos del mundo"

La programación estará disponible de manera gratuita e incluirá películas, cortometrajes, documentales, música, comedia y espacios para conversaciones. Además las donaciones apoyarán a todas las organizaciones que están haciendo frente al COVID-19.

El festival beneficiará a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a los socios de asistencia locales en cada región”. Organizadores

Los 20 festivales asociados para el We Are One: A Global Film Festival:

Annecy International Animation Film Festival

Berlin International Film Festival

BFI London Film Festival

Cannes Film Festival

Guadalajara International Film Festival

International Film Festival & Awards Macao (IFFAM)

Jerusalem Film Festival

Mumbai Film Festival (MAMI)

Karlovy Vary International Film Festival

Locarno Film Festival

Marrakech International Film Festival

New York Film Festival

San Sebastian International Film Festiva

Sarajevo Film Festival

Sundance Film Festival

Sydney Film Festival

Tokyo International Film Festival

Toronto International Film Festival

Tribeca Film Festival

Venice Film Festival

We Are One: A Global Film Festival une a curadores, artistas y narradores para entretener y brindar alivio a las audiencias de todo el mundo. Al trabajar con nuestros extraordinarios socios del festival esperamos que todos experimenten un poco de lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder del cine”. Organizadores

El calendario completo estará disponible en los próximos días.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?