Pink Floyd, Grateful Dead y Metallica están lanzando conciertos archivados o invisibles en YouTube para ayudar a sus seguidores a pasar cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Los videos, algunos de ellos inéditos, comenzaron a publicarse desde el jueves pasado en los canales respectivos de cada banda.

Pink Floyd también lanza conciertos completos

El grupo de rock británico ha estado rescatando sus archivos y sacando nuevo material todos los viernes, y esto incluye la transmisión completa de conciertos como "Pulse" , una grabación de la gira "The Division Bell" de 1994.

El concierto, que esta disponible en el canal de YouTube de la banda, ya suma cientos de comentarios de personas de todo el mundo que se encuentran en confinamiento.

"Si estar en cuarentena significa esto, me quedó así de por vida.”.

Las canciones que incluye el concierto de Pink Floyd

Speak To Me

Breathe (In The Air)

On The Run

Time

The Great Gig In The Sky

Money

Us And Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Sorrow

Keep Talking

High Hopes

Wish You Were Here

Comfortably Numb

The Grateful Dead otra banda que revive éxitos

The Grateful Dead ahora está organizando un evento "Shakedown Stream" los viernes, que comenzó el 10 de abril con una presentación de "Truckin Up to Buffalo" de 1989.

El grupo también está llevando a cabo donaciones para el Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19, que brinda ayuda a los profesionales de la industria de la música que perdieron sus empleos como resultado de la pandemia.

Lunes de Metallica

El grupo de metal ha comenzado sus lunes de Metallica , con transmisiones de shows semanales también por YouTube.

La banda además solicita donaciones para combatir la COVID-19 a través de la fundación "All Within My Hands" del grupo .

Megaconcierto para ver en casa este fin

Este fin de semana se llevará a cabo el mega concierto “One World: Together At Home” con un cartel con más de 100 estrellas internaciones y que tiene el objetivo de apoyar a los trabajadores de la salud y a la OMS en la lucha contra el coronavirus.

El concierto, que se transmitirá el próximo sábado el 18 de abril, es organizado por Global Citizen y cuenta con la curaduría de Lady Gaga.

El evento especial será transmitido en todo el mundo el sábado 18 de abril a partir de la 7:00 PM, hora de la Ciudad de México, y estará disponible a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime, entre otras plataformas.

Bandas y músicos contra la COVID-19

A partir del sábado 18 de abril, la banda Génesis revelará también varios videos de su gira del álbum "Abacab" de 1981.

Por su parte, artistas como Neil Young, Chris Martin de Coldplay y Christine and the Queens están entre aquellos que se han presentado en línea para sus fanáticos que están aislados en casa, en momentos en que gobiernos de todo el mundo prohíben las aglomeraciones y urgen a la población a practicar el distanciamiento social.

