Este martes se cumplen cuatro años de la muerte de Prince, quien falleció el 21 de abril de 2016 por una sobredosis de fentanilo. Y para recordar al músico de Minesota su página oficial Prince Estate compiló nuevas listas de reproducción de audio y video.

Nueva lista de videos de Prince

Las lista de videos disponible en YouTube bajo el nombre "Prince Live", contiene alrededor de 33 videos de presentaciones en vivo a lo largo de su carrera como:

Kiss

Nothing compares 2 U

Purple Rain

1999

I could never take the place of your man

Sign "O" the Times

¿Dónde escuchar la lista de canciones de Price?

Las lista de canciones, que contiene éxitos como "Strange relationship" y "The beautiful ones", está disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.

Incluye 27 canciones, es decir un total de dos horas y 13 minutos para disfrutar a Prince.

Nuevo EP de Prince

A finales de marzo, Prince Estate y Sony Legacy Recordings lanzaron "Live at the Aladdin Las Vegas Sampler", un nuevo EP de cuatro canciones que anteriormente solo estaba disponible como una promoción para las estaciones de radio.

El EP "Live at the Aladdin" es parte de una colección mucho más grande que saldrá el 29 de mayo, una caja de cinco discos titulada "Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection".

La misteriosa muerte de Prince

Prince falleció el 21 de abril de 2016 en su residencia de Minnesota, según el informe de la autopsia, el músico murió por una sobredosis de fentanilo, un potente analgésico.

Autoridades de Minesota informaron que Prince fue hallado inconsciente en un ascensor dentro de su residencia en Paisley Park, y pese a los esfuerzos del equipo de emergencia para reanimarlo fue declarado muerto tiempo después.

También revelaron que en los cinco años previos a la muerte de Prince, los servicios de emergencia recibieron 46 llamadas desde Paisley Park.

El registro muestra llamadas al 911 relacionadas con diversas causas: desde causas médicas hasta falsas alarmas de incendio.

