Este próximo jueves 18 de junio llega por Claro Video “Promesas de Campaña”, que nos presenta la antesala de unas elecciones presidenciales en México, pero con un toque de comedia. En entrevista para Unotv.com , Silverio Palacios, protagonista de la serie, comparte lo que debes saber de esta nueva apuesta audiovisual.

Es un serie de comedia que va a llegar a 15 países de Latinoamérica, es una producción con mucho talento mexicano", dice el actor.

Silverio también añade que “cada vez que llega un proceso electoral, la promesas de campaña son por un lado una esperanza, una ilusión y luego suelen convertirse en una suerte de engaño maravilloso”.

Y comparte con la audiencia sobre su personaje, Alejandro Montes, un candidato de un partido que busca ganar la contienda electoral.

Es un político que viene del pueblo que seguramente van a reconocer muchos de ese tipo, es un político muy arraigado con la tierra, con la gente, con los animales es de origen ganadero, empresario ganadero".

“Mi personaje tiene muchos recursos y por eso se lanza a la política, cree que es fácil llegar a ser presidente de una nación”, dice Silverio, quien asegura que a diferencia de otras series de política, "Promesas de Campaña" esta pensada para ver en familia.

Nosotros no vamos a ver a políticos desde el punto de vista de lo perversos que son, no vamos a ver sangre, no vamos a ver violencia, está es una serie enteramente familiar, es una serie que pretende que la gente se reúna”.

Rubén Zamora es el otro protagonista de "Promesas de campaña", donde también participan actores como Enrique Arrizon (Las hijas de Abril), Juan Carlos Remolina (Sr. Ávila), Sergio Gutiérrez (La reina soy yo) y Josué Guerra (Nada personal).

La serie es una historia original de FoxTelecolombia, con idea original de Albatros González y en coproducción con Estudios Teleméxico.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?