¿Qué reveló la autopsia de Michael Jackson?

La vida y muerte de Michael Jackson siempre estuvieron rodeadas de hermetismo y misterio; las excentricidades del "Rey del pop" lo colocaron en el ojo público. A poco más de 10 años de su muerte, salieron a la luz nuevos datos de la autopsia que se le realizó.

De acuerdo con el diario británico Mirror, al "Rey de Pop" le encontraron pastillas parcialmente disueltas en el estómago sin alimentos, pues se cree que desde hacía tiempo Jackson padecía anorexia, una teoría que se respaldó con la pérdida de peso alarmante.

El cuerpo del cantante favorito desde los años 80 también tenía marcas de constantes inyecciones en hombros, muslos y caderas, que podrían ser muestras de suministro de analgésicos.

De la imagen de aquel joven de color que inició su carrera artística con el grupo The Jackson 5, no quedó nada: la autopsia reveló que Michael Jackson, de 50 años, tenía tatuados los labios en color rosa y las cejas en tonos negros.

Además, el “Rey del pop” también tenía tatuado la parte frontal del cuero cabelludo en tonalidades obscuras para combinar con el cabello que lucía el cantante y que, de acuerdo con el diario británico, tampoco era de Michael Jackson.

Según lo recabado por ese medio, Michael Jackson tenía pegada al cuero cabelludo una peluca ondulada que le colgaba hasta los hombros. Debajo de ella, no existía cabello natural; es decir, la estrella de talla internacional quedó calva, aparentemente después de haber sufrido un accidente durante el rodaje de un comercial en el que se incendió el cabello generándole quemaduras de segundo y tercer grado.

Entre las escalofriantes cosas que encontró la autopsia, hecha luego de la muerte del cantante el 25 de junio de 2009, está que el cuerpo también presentaba moretones y pequeñas cortadas en la espalada, lo que sugiere alguna caída reciente a esa fecha.

También se encontraron áreas de la piel en dos tonalidades a causa del vitíligo, lo que confirma que Michael Jackson sí padecía esa enfermedad de pigmentación cutánea.

Los nuevos datos sobre la muerte abonan a la historia de éxito, excentricidades, excesos y escándalos que rodearon al intérprete de canciones como “Smooth criminal”, “Thriller” “Remember the time” y “We are the world”.

