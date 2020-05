La legendaria banda británica de rock Queen informó este jueves que el viernes 15 de mayo retransmitirá, a través de su canal oficial de YouTube, un concierto tributo para el fallecido vocalista Freddie Mercury y con el que se recaudarán fondos que se canalizarán a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de combatir el nuevo coronavirus (COVID-19).

Por medio de su cuenta de Instagram, Queen invitó a sus fans y seguidores a formar parte de este tributo a Freddie Mercury. El concierto en cuestión se realizó en Londres, Reino Unido, en un ya lejano abril de 1992, cinco meses después de la muerte del vocalista, y en aquella ocasión, el dinero fue destinado a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

La retransmisión iniciará el viernes y estará disponible durante 24 horas. Google, el Gigante de Internet, participará y aportará dos dólares por cada dólar recaudado. Hasta ahora, la publicación de Queen en la red social Instagram posee más de 180 mil reproducciones y 707 comentarios. Con esto, la banda continúa con su tradición de apoyo a causas globales a través de la música.

Adam Lambert, Brian May y Roger Taylor, lanzaron el viernes 1 de mayo de 2020 una nueva versión del clásico "We Are the Champions" para los trabajadores en el frente de la batalla contra el coronavirus, “You Are the Champions”. Las ganancias fueron al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS.

Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos que lucharon por nosotros en dos guerras mundiales, estos valientes guerreros en el frente son nuestros nuevos CAMPEONES". Brian May.

