Queen tendrá sus propias estampillas postales en Reino Unido

El correo británico honrará con una nueva edición especial de estampillas postales a Queen. El reconocimiento se da justo en el 50 aniversario de la agrupación.

La veterana banda de rock se convierten en la tercera banda en ser honrada por Royal Mail, después de los Beatles en 2007 y Pink Floyd en 2016.

La edición está compuesta por 13 sellos que saldrán a la venta el próximo 9 de julio. Las estampillas presentarán las imágenes de las portadas de sus álbumes más populares, así como de sus presentaciones en vivo de la banda y su primera sesión de fotos de estudio en 1974.

"Que honor. ¡Debemos ser realmente parte de los muebles ahora!", dijo el baterista Roger Taylor.

El guitarrista Brian May, quien fue nombreado este junio como el mejor guitarrista de la historia, de acuerdo con la revista Total Guitar, agregó:

Desde que los cuatro niños precoces comenzamos nuestra búsqueda hace 50 años, nuestras vidas se han dedicado a hacer realidad nuestro sueño imposible".

"A veces es extraño despertarse y darse cuenta de la posición en la que ahora nos encontramos: ¡nos hemos convertido en una institución nacional!", remató.

Queen y su presencia mundial durante la pandemia de COVID-19

En medio de la pandemia la banda de rock se mantenido vigente, incluso recientemente sacó junto con el cantante Adam Lambert el nuevo sencillo "You Are The Champions", una versión actualizada del éxito clásico "We Are The Champions”.

Su objetivo con el sencillo es recaudar dinero para los trabajadores de la salud que luchan contra la COVID-19.

Está dedicada a todos los que están en primera línea, en todo el mundo. Para todas las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias", compartió en una entrevista Brian May.

