Mañana no trabajo: reportera se entera en TV que ganó lotería

Tal vez para ella era un día de trabajo cualquiera, extenuante: Natalia Escudero es una reportera de Radiotelevisión Española que cubría en vivo para su empresa el evento de Lotería de Navidad desde San Vicente del Raspeig, Alicante, cuando cayó en la cuenta de que su boleto, número 26 mil 590, era uno de los que se adjudicaron el premio “Gordo”.

Durante la trasmisión, la reportera Natalia Escudero acotó que el premio de Lotería que ganó es de 16 millones de euros (alrededor de 335 millones 521 mil pesos mexicanos): gritó, perdió la cordura, festejó con otros ganadores presentes en el lugar y avisó a su empresa: “¡Que mañana no voy! ¡Mañana no voy! ¡Natalia no trabaja mañana!”

Los conductores del programa La Mañana que estaban en el estudio sólo reían por el gran reaccionar de la reportera, quien había acudido a trabajar a ese evento de Lotería. Sin embargo, al tiempo en que la comunicadora se convertía en fenómeno viral, expertos en el juego dijeron que el “Gordo” se divide entre varias personas, y que la cantidad total está lejos de pertenecerle.

La reportera Natalia Escudero aclaró en otra conexión para Radiotelevisión Española:

Debo aclarar que el ‘Gordo’ el ‘Gordo’ no me ha tocado, pero me tocó un buen pellizco y eso sí que es cierto. Así que, vaya por delante, es verdad que aquí con la alegría de todos premiados con el ‘Gordo’ de Navidad de 2019 me dio alegría porque también me ha tocado algo y eso hay que celebrarlo”.

De acuerdo con información de El Español, la reportera se ganó en la Lotería cinco mil euros (100 mil pesos mexicanos). Se desconoce si sus jefes le tomaron la palabra de no ir a trabajar al otro día. Lo que sí es seguro es que Natalia Escudero ganó dinero, no lo suficiente para dejar la laborar y hacerse millonaria, pero vaya manera de terminar el año.

