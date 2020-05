La reunión del elenco de la serie de “Friends” tendrá que esperar hasta otoño de este año, pues debido a la pandemia del coronavirus se retrasó su rodaje.

El capítulo especial iba a grabarse este mes de mayo, sin embargo, los fans tendrán que esperar unos meses más.

Esperamos poder hacer este especial con suerte para finales del verano, si las estrellas se alinean y podemos volver a la producción. Creemos que es importante tener público en directo y no queríamos hacerlo de repente a través de videollamada", dijo Bob Greenblatt de WarnerMedia Entertainment.

Greenblatt dijo que si las condiciones actuales de confinamiento se alargan más de lo esperado, la reunión "podría ser virtual si se retrasa demasiado".

“En este momento estamos tratando de mirar hacia el futuro y hacer esto de una manera más convencional, y creo que vale la pena esperar”, aclaró.

Nos hubiera encantado tenerlo en HBO Max, el servicio de streaming de la cadena para el mercado estadounidense, el primer día, pero al mismo tiempo, si podemos lanzarlo en otoño, creo que será algo por lo que la audiencia esperará", añadió.

Estaba previsto que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunieran en un especial sin guion a mediados de año, pero parece que los fans tendrán que esperar y ver cómo afecta a las producciones la evolución de la pandemia.

Fans podrán aparecer en el capítulo de “Friends”

A través de la cuenta de Twitter de la serie, lanzaron una convocatoria para que cinco o seis fans tengan la oportunidad de asistir en persona a la grabación del capítulo especial.

“The One Where You Meet the Entire Cast of Friends” es el último intento que hacen las celebridades en el #AllInChallenge lanzado en Estados Unidos, para recaudar dinero para ayudar a alimentar a los estadounidenses que corren más riesgos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Participar solo cuesta un mínimo de 10 dólares. Todas estas ganancias irán a las organizaciones No Kid Hungry, Meals on Wheels y America’s Food Fund, que beneficia a Feeding America y World Central Kitchen por COVID-19.

