El cantante puertorriqueño Residente presentó el video se su nueva canción, titulada “Antes de que el mundo se acabe” donde se besan parejas de todo el mundo,desde Lionel Messi con Antonella Roccuzzo hasta Ricky Martin con su marido Jwan Yosef.

René Pérez integrante de Calle 13 y ahora en su proyecto en solitario lanzó el tema “Antes de que el mundo se acabe” que es un himno al amor en tiempos de la pandemia de COVID-19.

Para el video, el cantante puertorriqueño convocó a estrellas de todos los ámbitos para participar en una sesión de besos, en total en la pieza audiovisual de siete minutos se recopilan 113 besos.

“Antes que el mundo se acabe”, a unas horas de su estreno suma más de 2.6 millones de reproducciones en YouTube.

El video arranca con un beso del propio René con su pareja, Kasia Marciniak, frente al mar en Puerto Rico y se suman parejas de famosos en todo el mundo como Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, también Ben Affleck y Ana de Armas; Zoë Saldaña y Marco Perego, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri.

Asimismo hay desde besos anónimos, que distintas parejas le hicieron llegar a Residente desde Puerto Rico hasta Nigeria.

Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas,

me separa de ti.

Por eso contigo, la distancia social no funciona.

Y si estás lejos no importa

porque la luz de la tarde nos une.

De cerca o de lejos tu me subes el sistema inmune."

“Antes de que el mundo se acabe”, Residente

“El beso tiene un poder grandísimo” dice Residente

Para Residente, no besar a tu pareja en medio de la pandemia del coronavirus puede ser el máximo acto de solidaridad si existe el riesgo de contagio. Pero hacerlo, si se puede, es un acto de amor, confianza y lealtad muy importante para la vida cotidiana. En especial en estos momentos.

“El beso tiene un poder grandísimo ahora mismo”, dice el músico puertorriqueño.

La canción la compuse y la escribí hace como tres semanas en medio de ese sentimiento de incertidumbre y ansiedad que provoca toda esta pandemia”, Residente

"Necesitaba como que sacar algo y escribir algo, y como estaba con mi pareja pues empecé a escribir esta canción” explicó René mejor conocido como Residente

“La poca información que uno recibe de los propios gobiernos, por lo menos en el caso de Puerto Rico que no teníamos información en cuanto a los casos del virus, etc., te causa más incertidumbre y te empiezas a sentir como solo”, agregó. “Pero a la misma vez, ves que otros están pasando por lo mismo y te sientes acompañado y de ahí también viene un poco la letra, inspirado en eso”.

En cuanto a la música, contó que empezó a componer solo antes de llamar al pianista argentino Leo Genovese y que también decidió meterle cuerdas, pero que quería mantener un sonido minimalista.

Al no caberle todos los besos en el video, que él mismo editó, extendió la pieza a siete minutos incorporando un final con voces de Senegal, Pakistán, India y Marruecos. “Ellos están cantando parte de mis versos, que yo traduje al inglés y ellos lo tradujeron a sus propios idiomas”, dijo.

En cuanto a los retos que representó este nuevo trabajo, además de contactar él mismo a decenas de desconocidos alrededor del mundo, en algunos casos tuvo que convencerlos de participar pese a las diferencias.

“Hay personas que quizás estaban tímidas, hay personas que culturalmente no se besan... Por eso en el video hay algunos que no se besan en la boca. En India era complicado conseguir alguien que se besara", explicó. "Así se fue tejiendo el video de a poco... Me mandaban a veces el video mal, a veces era difícil contactarlos de nuevo y no salieron. Fue un trabajo grande”.

