Desde la década de los 60, el mundo del rock se pronunció en favor del medio ambiente. Grandes bandas utilizaron su música para llamar a los cambios estructurales que comenzaban a demandar los jóvenes desde aquella época en materia medioambiental.

La defensa del medio ambiente se vio apoyada en canciones. Aquí te presentamos algunas de las que llaman a la consciencia de que el género humano solo es parte de la naturaleza.

Canción del Agente naranja

La canción que entonó la banda californiana de Folk-rock psicodélico acusa el deterioro ambiental producido por armas químicas y las alteraciones genéticas que éstas causan.

Hijo de la Madre Naturaleza

Antes de la fama que alcanzaron The Beatles, el cuarteto de Liverpool se pronunció en favor de la naturaleza con la canción “Hijo de la madre naturaleza” en la que hace alusión a los ríos y a las flores.

“Nació un pobre muchacho de campo, hijo de la madre naturaleza. Todo el día estoy sentado cantando canciones para todo el mundo”, dice la letra de la canción de los Beatles.

Piedad, piedad de mí (La Ecología)

Para 1971, Marvin Gaye lanzó un mensaje directo con su canción “Piedad, piedad de mí (La Ecología)” con la que señaló los efectos negativos que comenzaba a tener el medio ambiente.

“Ah, piedad, piedad de mí. Las cosas no son lo que solían ser, no, no. ¿A dónde se fueron todos los cielos azules? El veneno es el viento que sopla del norte y del sur y del este”, Piedad, piedad de mí (La Ecología).

Oh, Madre Tierra

Otro de los que siguió con el mensaje en favor de la naturaleza fue Neil Young que, en 1990, lanzó la canción “Oh, Madre Tierra”. En esa canción el músico y compositor canadiense señaló a las cúpulas de poder en el mundo como los que tienen al mundo en sus manos.

“Los hombres del poder, que mantienen este mundo en sus manos está cambiar. Ellos sostienen el mundo en sus manos está cambiar”, Oh, Madre Tierra

Nosotros somos los marranos

El grupo El personal lanzó la canción, tal vez de las más directas, en la que señala que el ser humano es el causante de los impactos negativos en el medio ambiente.

“Voy a acabar con las especies. Con las aves y con los peces. Que ya no quede nada vivo. El bosque ya es nuestro enemigo”, Nosotros somos los marranos.

Canción que ha tenido algunos covers de otras agrupaciones como la banda de ska “Estrambóticos”

Wirikuta se defiende

Finalmente, hace algunos años, representantes del rock se unieron en defensa de los recursos naturales del pueblo Wixárika- Huichol asediados por las compañías mineras transnacionales. Esto, en México.

Entre los cantantes que se unieron en favor del medio ambiente se encuentran Héctor Guerra, Rubén Albarrán, Roco Pachucote, Lengualerta y Moyenei.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?