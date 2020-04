En medio de la pandemia, la banda británica The Rolling Stones acaba de estrenar una nueva canción titulada “Living in a Ghost Town”, primer tema original que sacan desde 2012.

Los Stones no lanzan un disco con material original desde “A Bigger Bang” de 2005; los últimos temas de su autoría lanzados fueron "Doom and Gloom" y "One More Shot" que venían en el álbum recopilatorio “GRRR !” de 2012.

El cantante Mick Jagger dijo que la banda podría tener un disco con material inédito próximamente, en entrevista para Apple Music, Jagger declaró que buscan tener un nuevo disco “que sea genial (...) Si escribo algo o si escribo con Keith Richards o lo que sea, va a ser genial. No puede ser simplemente bueno ".

Mick Jagger dijo que escribió la canción con Keith Richards (guitarrista) hace más de un año y que el tema "hablaba sobre estar en un lugar lleno de vida, pero ahora el mundo está muy privado de ella, por así decirlo”, dijo el cantante en entrevista.

Por su parte el guitarrista de la banda Keith Richards dijo a que la canción fue grabada en Los Ángeles a principios de 2019, que ante la pandemia creyó que era el momento perfecto de sacarla, lo que confirmó cuando lo llamó Mick Jagger y le dijo lo mismo.

Durante las últimas décadas los Rolling Stones han estado girando constantemente, “No Filter” fue su tour de 2019 que fue un gran éxito y planearon repetirlo este verano en los lugares que no visitaron, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 los obligó a posponer todo hasta una fecha aún indeterminada.

Pero la buena noticia es que ante la pandemia Jagger y Richards tienen mucho tiempo extra para crear material nuevo, "tenemos otras cinco o seis pistas, en este momento no tenemos nada más que hacer más que escribir algunas canciones más", dijo Richards para Lowe.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?