Rosalía comparte la portada de “TKN”, su nueva canción con Travis Scott

Rosalía compartió este lunes la portada de su nueva canción “TKN” que lanzará a lado de Travis Scott. A través de Instagram publicó una imagen en la que la cantante española sale posando junto al rapero.

Al ver esta publicación sus fans enloquecieron y comenzaron a preguntarle cuando saldrá el tema, sin embargo la cantante no reveló la fecha exacta, aunque se especula que salga esta semana, ya que cuando publica algo en sus redes sociales tarda pocos en días en salir su nuevo material.

Hace unos días a través de sus historias de Instagram compartió un poco de esta nueva canción, en la que el rapero canta en español, situación que impresionó a la mayoría de sus seguidores.

Esta no es la primera vez que Rosalía y Travis Scott colaboran juntos en una canción, ya que en 2019 ambos cantantes lanzaron el tema “Highest in the room” junto con Lil Baby.

El video de esta canción es muy esperado por sus fans, debido a que la cantante española es amiga de Kylie Jenner, la exnovia de Scott, así que tienen curiosidad de ver quién va a aparecer.

Este no es el único tema que está preparando la cantante, pues se sabe que también está presionando a Billie Eilish a su hermano Finneas para que terminen la composición que grabaron juntos y pueda salir a la luz.

Rosalía y la cuarentena

Rosalía se encuentra viviendo la cuarentena en Estados Unidos y a través de sus redes sociales ha compartido algunas de las actividades que ha realizado.

Durante este tiempo ha cambiado de look, compuesto nueva música y ha hecho videollamadas para distintos programas de televisión.

Sin embargo lo que más llamó la atención de sus seguidores es que dijo que todo el tiempo tiene hambre, esto causó mucha gracia entre sus fans, ya que se sintieron identificados con ella.

Rosalía tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram.

