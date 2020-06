Salma Hayek envía mensaje a Trump por caso de Vanessa Guillén

Salma Hayek pidió al gobierno de Donald Trump redoblar los esfuerzos para encontrar a Vanessa Guillén, quien desapareció el pasado 22 de abril en las inmediaciones de la base militar donde se desempeñaba como soldado.

La famosa publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde exigía justicia por el caso de Vanessa.

Devuélvanos a Vanessa. No estás sola, estamos todos contigo y no pararemos hasta que regreses”. Salma Hayek

También publicó un texto que decía que todos los días iba a publicar una imagen de Vanessa en sus historias hasta que apareciera.

La soldado del ejército estadounidense Vanessa Guillén, de 20 años, ha estado desaparecida desde el 22 de abril, vista por última vez en la base militar de Fort Hood”. Salma Hayek

Caso de Vanessa Guillén

Vanessa Guillén de 20 años de edad era soldado del Tercer Pelotón de Caballería del Ejercito de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas, cuya desaparición ocurrió el 22 de abril en las inmediaciones de su base militar.

La madre de Vanessa le comentó a las autoridades que su hija le había dicho que un soldado que trabajaba con ella la acosaba verbal y sexualmente, pero que no podía reportarlo ya que le daba miedo que tomara represalias en contra de ella.

Que una agencia mayor, tome cargo del caso. Porque yo siento que no están haciendo todo lo posible para encontrarla, no se si me están diciendo la verdad”. Mayra Guillén, hermana

Por su parte, el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que señalan que la búsqueda está siendo exhaustiva.

Los militares, así como la policía civil y militar realizan una búsqueda exhaustiva”. Comunicado

La última vez que vieron a Vanessa fue en un restaurante mexicano que estaba cerca de la base militar, sin embargo las llaves de su casa, auto e identificaciones personales fueron encontradas en su sitio de trabajo.

Las autoridades también ofrecieron una recompensa de 15 mil dólares para cualquiera que brinde información sobre el paradero de esta mujer soldado.

Su familia creó una cuenta especial en Instagram en donde comparten información acerca de la desaparición de Vanessa.

Esta cuenta ya tiene más de 45 mil seguidores.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?