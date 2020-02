Salma Hayek presume esta foto con Eminem en los Oscar

La actriz veracruzana Salma Hayek difundió este miércoles en su cuenta de Twitter una foto del momento en que conoció al rapero estadounidense Eminem en el marco de la edición 92 de los Premios Oscar: “mientras yo caminaba fuera del escenario y me estaba preparando […] me sorprendió tanto verlo que derramé agua sobre él”.

En la fotografía se observa a la actriz Salma Hayek francamente sorprendida, con la boca abierta y sujetando a Eminem por una de las cadenas que le cuelgan por el pecho; en tanto, a Eminem se le nota un poco incómodo por la forma en que la originaria de Coatzacoalcos lo abordó en los Premios Oscar, celebrados el domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Si examinas nuestros rostros, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una enorme fanática!’ Pero estaba tan decepcionada que hice el ridículo delante de él”.

Una mala noche

La actriz mexicana Salma Hayek, quien en la pasada entrega de los Premios Oscar subió al escenario del Teatro Dolby para entregar dos galardones, terminó esa noche en la sala de emergencias de un hospital con su amiga y manager luego de padecer un pequeño accidente tras dicha celebración.

Cuando las fiestas apenas comenzaban, mi acompañante, amiga y manager, Evelyn O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que llevarla a urgencias donde pasamos el resto de la noche de los Oscars hasta que salió el sol".

El rapero

Durante la ceremonia, Eminem se disculpó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos por no haber acudido a recibir su premio Oscar en 2002, año en que fue reconocido en la categoría de mejor canción original por el tema Lose Yourself; en cambio, sorprendió a los asistentes al interpretar el tema que formó parte de la cinta 8 Mile.

La encargada de anunciar el tema ganador a mejor canción original, en 2002, fue la actriz y cantante Barbra Streisand; Eminem competía en la categoría con I Move On de John Kander, Burn It Blue de Elliot Goldenthal y Julie Taymor, The Hands That Built America de U2 y Father and Daughter de Paul Simon.

