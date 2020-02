Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210, revela que le volvió el cáncer

La actriz Shannen Doherty reveló en un programa de televisión de Estados Unidos que le volvió el cáncer de mama con el que luchaba desde el año 2015, ahora en etapa 4.

Definitivamente tengo días en los que digo '¿Por qué yo?' Y luego digo: 'Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí merece esto? Ninguno de nosotros [...] No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga para tragar de muchas maneras " , reveló en el programa de TV.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmocionada, dijo que se enteró del nuevo diagnóstico en febrero de 2019, poco antes de la muerte de su amigo y tambien actor Luke Perry a causa de un derrame cerebral, motivo por el cual Doherty no había revelado su recaída en la enfermedad.

Luego de someterse a un tratamiento cuando le fue detectado el cáncer hace 5 años, la estrella de Hollywood entró en remisión en 2017, luego de que los médicos comprobaran que habían disminuído los síntomas de la enfermedad, pero eso no significaba que el cáncer de mama hubiera desaparecido por completo.

La actriz de "Charmed" y "Beverly Hills, 90210" dijo que una de las razones por las que se adelantó a confesar que el cáncer de mama volvio a ella es porque sus condiciones de salud podrían aparecer en los tribunales, debido a que en 2018 demandó al gigante de seguros State Farm después de que su hogar de California fuera dañado en un incendio.

Prefiero que la gente lo escuche de mí. No quiero que se tuerza. No quiero que sea un documento judicial. Quiero que sea real y auténtico [...] quiero que la gente sepa de mí, simplemente no quería que lo supieran antes...".

Doherty, de 48 años, ha estado trabajando en un reinicio de "BH90210" y mantuvo el diagnóstico en secreto.

Las personas con la cuarta etapa también pueden trabajar. Nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico. Todavía tenemos algo de vida que hacer ”, dijo.

