Si tienes el calendario de los Beatles de 1964, puedes usarlo este 2020

El calendario gregoriano, que es utilizado por la mayoría, tiende a repetirse cada 28 años, por lo que si tienes alguno de 1992 o 1964 entonces puedes sacarlo este año. Esto significa que todos los días de la semana coinciden, incluidos los posibles días bisiestos.

"El único patrón del calendario es que se repite cada 28 años. Se repite en ese intervalo porque 28 es el mínimo común múltiplo de 4, lo que dura el ciclo de años bisiestos, y 7, los días que tiene la semana ", destaca un artículo del Museo de Ciencias y Artes Aplicadas de Sidney, en Australia.

El calendario más famoso de 1964

En 1964 uno de los calendarios más famosos entre los jóvenes fue la edición de la banda británica “The Beatles”, quienes conquistaron ese año Estados Unidos gracias al sencillo: ‘I want to hold your hand’.

Si eres de los que todavía guarda este calendario, donde cada mes es ilustrado por alguna foto de los cuatro "fabulosos" de Liverpool, entonces corre a sacarlo.

En este calendario se puede apreciar las imágenes de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison cuando tenían veintitantos.

¿Qué calendarios de otros años pasados puedes ocupar?

En la página web When can I reuse this calendar? (¿Cuándo puedo reutilizar este calendario?) contiene una calculadora que te ayuda hacer el cálculo.

Para 2020 los calendarios que puedes ocupar nuevamente son:

1992

1964

1936

Además te dice en que otros años podrás volver a usar el de este 2020:

2048

2076

2116

¿Qué fechas no coinciden en este calendario?

Ciertos eventos como el cambio de horario de verano y los eventos lunares pueden no coincidir con el año actual, señala la página When can I reuse this calendar?

Hay una excepción en la norma de los 28 años

El matemático Nick Lomb explica esta excepción:

En el calendario gregoriano los años con los que termina un siglo solo son bisiestos si son divisibles entre 400. Así, 1900 no fue bisiesto, pero 2000 sí".

Cuando un año que cierran un siglo no es bisiesto se produce la excepción a la norma de los 28 años.

