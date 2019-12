Sin Daniel Radcliffe, navideño reencuentro del elenco de “Harry Potter”

Parte del elenco de la saga "Harry Potter", sin la presencia del protagonista Daniel Radcliffe y Rupert Grint, se reunió para celebrar las fiestas navideñas de 2019 y se tomaron una foto que dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

En la imagen se ve a Emma Watson, quien da vida a "Hermione"; Tom Felton quien se convierte en "Draco Malfoy"; Evanna Lynch, que personifica a "Luna Lovegood"; Bonnie Wright, personaje de "Ginny Weasley"; y Matthew Lewis, quien interpreta a "Neville Longbottom" en "Harry Potter".

El momento fue captado por el actor Tom Felton, quien encarnó al malvado enemigo de Harry Potter, "Draco Malfoy" en las películas, y fue el encargado también de “postear” un par de fotos, una a color y otra en blanco y negro.

En la foto se nota el paso del tiempo en aquellos niños que iniciaron el universo de "Harry Potter" creado por la escritora de J.K. Rowling, que se transformó en ocho exitosas películas, y arrancó en 2001, con "Harry Potter y la piedra filosofal", y culminó en 2011 con "Harry Potter y las reliquias de la muerte" 1 y 2.

J.K. Rowling, creadora de " Harry Potter"

Este diciembre, J.K. Rowling, creadora de "Harry Potter", fue criticada por la comunidad transgénero y otros activistas tras tuitear su apoyo a una investigadora que perdió su empleo por afirmar que la gente no puede cambiar su sexo biológico y expresar ideas absolutistas sobre la identidad sexual.

La investigadora Maya Forstater era una becaria visitante del Centro para Desarrollo Global, que en mayo declinó renovar su contrato. Un juez en Londres ratificó su despido al hallar que sus ideas sobre identidad sexual eran “absolutistas" y violan la “dignidad (de alguien) y crean ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

El negocio de "Harry Potter"

Los creadores de Pokemon Go dieron a conocer en junio pasado un nuevo juego que presenta a Harry Potter y otros personajes del mundo mágico que se hicieron famosos en la exitosa saga de libros y películas sobre el niño mago.

“Harry Potter: Wizards Unite” fue co-desarrollado por la compañía detrás de Pokemon Go, Niantic Inc, y por Warner Bros de AT&T Inc., que posee los derechos para productos de entretenimiento basados en la obra de la autora J.K. Rowling.

