Taylor Swift donó un millón de dólares a damnificados por tornados en Tennessee

Tras los tornados de Tennessee, Estados Unidos, la cantante de pop, Taylor Swift, donó un millón de dólares para apoyar a las personas que se vieron afectadas por el fenómeno natural que tuvieron lugar hace unos días y que provocaron grandes daños en la capital Nashville.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la cantautora estadounidense aseguró que la situación por la que pasan los damnificados por los tornados es devastadora para ella.

“Nashville es mi hogar y el hecho de que tantas personas hayan perdido sus hogares y mucho más en Middle Tennessee es devastador para mí”, escribió Taylor Swift, en las historias de Instagram.

De acuerdo con Taylor Swift la millonaria donación la hizo al Middle Tennessee Emergency Response Fund que está recabando fondos para apoyar a las personas que tuvieron afectaciones por los tornados que azotaron la región de Estados Unidos.

A través de la red social, en donde Taylor Swift tiene más de 127 millones de seguidores, alentó a sus fans a sumarse a la causa y donar para apoyar a los damnificados.

De acuerdo con el sitio Daily Mail, la intérprete de éxitos como “Love story”, “Bad Blood”, “Look what you made me do” la joven se mudó a los suburbios de Nashville cuando era adolescente.

Taylor Swift, de 30 años, fue elegida la cantante más importante de 2019 por parte de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), gracias a su álbum Lover.

La semana pasada, lanzó el video de The man, un tema que aborda el machismo, y para dicho clip se caracterizó de hombre; además el 31 de enero estrenó su documental Miss americana, en el que cuenta sus más íntimos secretos y su transición de una joven confundida a una activista que levanta la voz sin miedo.

