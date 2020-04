Un viernes 10 de abril de 1970 el mundo se despertó con la noticia de que la agrupación The Beatles se separaba, algo que conmocionó a la industria de la música que hasta la fecha los ha visto vender más de 250 millones de copias de sus discos.

Actualmente, la influencia de Paul, Ringo, John y George está más vigente que nunca, tanto en viejas como nuevas generaciones. Han pasado 40 años del asesinato de John Lennon y casi 20 de la muerte de George Harrison, pero sus canciones permanecen frescas como todos unos adelantados a su época.

La influencia de The Beatles en otros músicos

Son diversos los artistas que han reconocido a The Beatles como influencias musicales, tanto antes como después de su separación. Algunos ejemplos son Madonna, Oasis, Nirvana, Foo Fighters, Prince, The Smashing Pumpkins, The Killers, Queen o U2, entre muchos otros.

Los liderados por Bono incluso se animaron a hacer el cover del tema Helter Skelter, que había tenido un mal momento cuando el asesino Charles Manson, utilizó la sangre de sus víctimas para escribir una frase de la letra. La agrupación irlandesa quiso “regresar” la canción a su origen después de que Manson la “robara”.

Su visita fallida a México

The Beatles nunca tuvo una presentación en México, aunque existió un fecha pactada. En agosto de 1965 la agrupación tenía pensado pisar tierras aztecas, aunque finalmente esto nunca pudo ocurrir debido a la que se les negó el permiso.

Sin embargo, en 2012 invitaron a Paul a dar un concierto en el Zócalo y aunque se manejan diversas cifras, el exBeatle superó a los 200 mil asistentes en esa ocasión. Después volvió a presentarse en el Estadio Azteca en 2017.

Impacto económico, político y social

Los Beatles representan un antes y un después para Reino Unido y el mundo entero. El cruce de Abbey Road es considerado un sitio histórico en Grado II y los estudios en donde grabaron son referentes de artistas y fanáticos como lugar de interés.

A nivel económico, la asociación de The Beatles con la ciudad de Liverpool dejó ganancias a tal grado que Harold Wilson, exprimer Ministro Británico, aconsejó a la Reina Isabel que los condecorara como Miembros de la Orden del Imperio Británico, pero en 1969, John Lennon decidió devolver la medalla en protesta al apoyo de Reino Unido a la Guerra de Vietnam.

Este no fue el único reconocimiento gubernamental, pues en julio de 1964 en el aeropuerto Speke –curiosamente hoy llamado John Lennon– los recibió una multitud que los escoltó a una recepción en el ayuntamiento, en donde se les entregaron las llaves de la ciudad.

A nivel social, impusieron moda en su vestimenta con el uso de colores, lentes y flores. Asimismo, generaron un despertar social al abrir la mentalidad del público a través de mensajes positivos. John pronto abanderó los mensajes a favor de la paz, ejemplo que siguió Ringo ya que aunque su representante Brian Epstein no los dejaba hablar de política, eso cambió tras su muerte.

Opina y escribe en nuestros comentarios cuál es para ti, su mejor canción.

