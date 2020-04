Como parte de las acciones de los famosos para hacer más pasadera la cuarentena que busca frenar la pandemia de la COVID-19, The Beatles anunció que habrá un karaoke mundial con las canciones de la película “Yellow Submarine”

A través de redes sociales, el “Cuarteto de Liverpool” anunció que esté sábado 25 de abril llevarán a cabo en su canal oficial de YouTube la transmisión en vivo de la película animada "Yellow Submarine".

Escápate con nosotros a un lugar donde, por un momento, nada sea real. ¡Diviértete un poco! Vístete como tu personaje favorito de la película o con tu Beatle favorito.” dice la publicación de The Beatles.

La actividad forma parte del aniversario del estreno de la cinta animada basada en el disco de los Beatles que incluye temas como "All You Need Is Love", "When I'm Sixty Four", "Eleanor Rigby" y "Lucy In The Sky With Diamonds".

La película incluirá las letras de todas las para que los fanáticos puedan cantar como si fuera un karaoke mundial, la transmisión será en vivo este sábado a las 11:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México.

La historia de “Yellow Submarine” de The Beatles

A comienzos de 1967 casi dos años después del rodaje de la película “Help!” los Beatles todavía estaban obligados por contrato a una tercera película para United Artist pero no mostraban el menor interés en volver a ponerse ante una cámara, así es como nació la idea de “Yellow Submarine”.

Así que el representante de la banda, Brian Epstein pensó que un largometraje de dibujos animados serviría para cumplir lo pactado con United Artist y recordó que el productor Al Brodax ya le había presentado un proyecto de hacer a los Beatles en caricatura.

Así fue como Brodax, con un presupuesto total de 250 mil libras, puso en marcha “Yellow Submarine” contratando como director al canadiense George Dunning.

E equipo de animadores se encargó de los psicodélicos diseños de los Beatles y el submarino basados en influencias artísticas como el Pop Art, el surrealismo, el Dada o el art Nouveau.

En cuanto al guión , fue un trabajo de Lee Minoff , asistido por Jack Mendelson, Erich Segal y con participación del propio Al Brodax .

Aunque a excepción de las canciones los Beatles se desentendieron por completo de “Yellow Submarine”, sin embargo, John Lennon aportó su grano de arena al sugerirle la idea de ver a Ringo corriendo por la calle perseguido el submarino amarillo.

El estreno de “Yellow Submarine” tuvo lugar el 17 de julio de 1968 en el London Palladion de Londres , la misma sala que acogió sus primeras dos películas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?