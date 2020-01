The Smashing Pumpkins tendrán nueva producción discográfica

El líder y vocalista de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, ha confirmado que regresaron a los estudios de grabación para trabajar en un nuevo álbum, del cual afirma será “bastante diferente”.

El nuevo trabajo de The Smashing Pumpkins

Corgan, declaró en una entrevista para la estación de radio de Nashville, 102.9 The Buzz, algunos detalles sobre su nuevo trabajo discográfico, del que, hasta ahora, cuentan con 21 temas que han trabajado durante un año.

En ese sentido, Billy Corgan, se reservó la fecha de lanzamiento así como los títulos, aunque advirtió que será un trabajo muy diferente a lo que han hecho anteriormente. Cabe destacar que el último álbum que dio la banda fue hace dos años con Shiny and oh so bright, Vol. 1 / LP: No past. No future. No sun.

Además, en la entrevista Corgan aseguró que estarán de gira a partir de mayo pues encabezarán el festival Shaky Knees en la ciudad de Atlanta donde compartirán escenario con The Strokes, The Black Keys, Yeah Yeah Yeahs, entre otros.

El pasado 3 de enero, el líder de los Smashing Pumpkins aseguró que no todavía no conoce en persona a Eddie Vedder, de la banda Pearl Jam, además, indicó le gustaría tocar con él.

A través de redes sociales, mediante “insta stories” de preguntas y respuestas, el frontman Corgan respondió a un seguidor sobre el cantante Vedder, de acuerdo con información del portal Alternative Nation.

“¿Alguna vez conociste a Eddie Vedder?”. Corgan dijo al fan: “Nunca nos conocimos, no. Ojalá hubiéramos tocado juntos algún día”.

The Smashing Pumpkins figuras de los noventa

Ambos cantantes fueron figuras importantes en la década de los 90 en Estados Unidos, cuando el grunge y rock alternativo tuvieron un auge importante; otras bandas que destacaron también fueron Soundgarden, Nirvana, Alice In Chains, Stone Temple Pilots y Temple of The Dog.

Hasta ahora, Pearl Jam tiene planeada una gira por Europa así como fechas para Norteamérica que podrían incluir a México en 2020.

