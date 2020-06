La banda originaria Las Vegas, The Killers lanzó “My Own Soul’s Warning” su tercer sencillo de su nuevo disco que lleva por título “Imploding the Mirage”.

La banda conformada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., lanzarán este año “Imploding the Mirage”, su sexto álbum de estudio, del cual ya habían presentado las canciones “Caution” y “Fire In Bone”.

El nombre del nuevo track presentado este miércoles es “My Own Soul’s Warning”, es un tema que inicia con un sonido ambiental mientras la voz de Flowers nos va cantando al oído para que después entre la guitarra, el bajo y la batería, para que finalmente el sintetizador nos anuncie la melodía de la canción.

“My Own Soul’s Warning” tiene ese sonido que caracteriza a The Killers y tiene potencia para ser un nuevo himno de la banda, esa que en los conciertos todo mundo cantará junto a Brandon Flowers.

Letra como el título lo dice “My Own Soul’s Warning (la advertencia de mi alma)” habla sobre el error que se puede cometer al no hacer caso a lo que nuestra alma nos dice.

Traté de ir en contra de la advertencia de mi propia alma y al final, algo simplemente no se sentía bien. “My Own Soul’s Warning”, The Killers

La canción cuenta con la participación especial tanto en la grabación como en la producción de Jonathan Rado, uno de los miembros del dúo de rock alternativo, Foxygen.

El nuevo disco: “Imploding the Mirage”

La sexta placa de estudio de los Killers, “Imploding the Mirage”, fue anunciada en noviembre de 2019, cuando Brandon Flores dijo a la revista NME que grabaron en Utah una parte del álbum.

“Imploding the Mirage” estaba planeado para ser lanzado el pasado mes de mayo pero, así como muchos otros artistas, la banda de Las Vegas decidió posponer el lanzamiento.

De acuerdo con Apple Music, la fecha de estreno de este nuevo disco de The Killers está programada para el 31 de diciembre de 2020, aunque lo más seguro que la banda continúe liberando canciones como sencillo.

Hasta ahora ya conocemos “Caution”, “Fire In Bone” y “My Own Soul’s Warning” de un canciones que conformarán el disco:

My Own Soul’s Warning Blowback Dying Breed Caution Lightning Fields Fire In Bone Running Towards a Place My God When the Dreams Run Dry Imploding the Mirage

